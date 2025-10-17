ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερό αεροπλανικό από τον Τιάγκο Σίλβα

Τι κι αν έχει κλείσει τα 41; Ο Τιάγκο Σίλβα όχι απλώς ακόμη παίζει επαγγελματικά, αλλά μπορεί να κρίνει και παιχνίδια.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ με απίθανο γυριστό σουτ στο 98' χάρισε στη Φλουμινένσε τη νίκη επί της Ζουβεντούδε με 1-0, σε αγώνα για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο άλλοτε άσος της Μίλαν, της Παρί και της Τσέλσι, που είχε και 113 εμφανίσεις με την εθνική Βραζιλίας, οριζοντιώθηκε και με πολύ δύσκολο σουτ πέτυχε το γκολ της νίκης για την ομάδα του μέσα σε αποθέωση, σημειώνοντας σίγουρα το ομορφότερο τέρμα της τεράστιας καριέρας του.

