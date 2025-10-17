ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερό αεροπλανικό από τον Τιάγκο Σίλβα
O 41χρονος Tιάγκο Σίλβα με φοβερό γκολ στο 98' χάρισε στη Φλουμινένσε τη νίκη απέναντι στη Ζουβεντούδε.
Τι κι αν έχει κλείσει τα 41; Ο Τιάγκο Σίλβα όχι απλώς ακόμη παίζει επαγγελματικά, αλλά μπορεί να κρίνει και παιχνίδια.
Ο Βραζιλιάνος στόπερ με απίθανο γυριστό σουτ στο 98' χάρισε στη Φλουμινένσε τη νίκη επί της Ζουβεντούδε με 1-0, σε αγώνα για το εγχώριο πρωτάθλημα.
Ο άλλοτε άσος της Μίλαν, της Παρί και της Τσέλσι, που είχε και 113 εμφανίσεις με την εθνική Βραζιλίας, οριζοντιώθηκε και με πολύ δύσκολο σουτ πέτυχε το γκολ της νίκης για την ομάδα του μέσα σε αποθέωση, σημειώνοντας σίγουρα το ομορφότερο τέρμα της τεράστιας καριέρας του.
Pqp, que golaço do Thiago Silva!— Olé do Brasil (@Oledobrasil) October 17, 2025
🎥 @pvsportbr pic.twitter.com/Z0HMDOAYAN
