«Δραπέτευσε» από το Βελιγράδι με απίστευτη ανατροπή ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μακάμπι!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο -13 (90-77) στα 4:50΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, μετά από 14 πόντους του «σεληνιασμένου» Τζέφρι Ντάουτιν με τρία εύστοχα τρίποντα στην 4η περίοδο. Για να σημειώσει τους επόμενους 10 πόντους των «ερυθρόλευκων» για το 93-87 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του με 23 πόντους), τον οποίο κράτησε με 4 φάουλ στο παρκέ ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Και μετά από ένα τρίποντο του Ουόρντ και 5 διαδοχικούς πόντους του Βεζένκοφ, οι «ερυθρόλευκοι» «δραπέτευσαν» από το “Aleksandar Nikolic Hall”, μετά από συγκλονιστική ανατροπή, με 95-94, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Από... ήρωας ο Ντάουτιν (24 πόντους με 6/7 τρίποντα) έγινε μοιραίος για τη Μακάμπι, αφού αυτός ήταν που έστειλε για τρεις βολές τον Σάσα Βεζένκοφ στα 42΄΄.

Ο Ολυμπιακός είχε προσπεράσει για πρώτη φορά, μόλις στο 27ο λεπτό, μετά από 5 σερί πόντους του Φρανκ Νιλικίνα (58-59) κι ενώ η Μακάμπι ξέφυγε αρκετές φορές με +8 για να ισοφαρίσει 4 φορές η ομάδα του Πειραιά πριν πάρει τα ηνία 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου. Αλλά θα επέστρεφε ακόμη και από το -13 κι ενώ όλα έδειχναν πως δεν θ’ απέφευγε την ήττα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε double double με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ (31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης), ο Μιλουτίνοφ πήρε στις πλάτες του τον Ολυμπιακό στο τέλος δικαιώνοντας τον Μπαρτζώκα που πήρε το ρίσκο να τον κρατήσει μέσα παρά τα 4 φάουλ, μετρώντας 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, αλλά και 8 κερδισμένα φάουλ, με 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 18 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. O Ουόρντ μοίρασε 8 ασίστ παίζοντας και στον «άσο». Βοήθησε στην 3η περίοδο ο Χολ (8π., 6ρ.).

Σε ένα κάκιστο παιχνίδι και δη στην άμυνα από τον Ολυμπιακό, στο οποίο υπέπεσε σε 16 λάθη, στο τέλος κατάφερε να δείξει μέταλλο νικητή και να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, για να ανέβει στο 3-2.

Στο 1-4 υποχώρησε η Μακάμπι που υπέστη μια δεύτερη διαδοχική εντός έδρας ήττα μετά από αυτήν από την Μπαρτσελόνα στην 4η αγωνιστική.

Ο Λόνι Ουόκερ πέτυχε 15 πόντους Από 12 πόντους σημείωσαν οι Τζέιλεν Χόαρντ (και 10 ριμπάουντ) και Ρόμαν Σόρκιν για την ομάδα του Όντεντ Κάτας, ενώ 8 ριμπάουντ μάζεψε ο Ο΄Σι Μπρισέτ.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Χόρντ 12, Κλαρκ 4, Σάντος 7, Ουόκερ 15 (1), Σόρκιν 12, Μπρισέτ 7 (1), Ρέιμαν, Ντιμπαρτολομέο 3 (1), Ντάουτιν 24 (6), Λιφ 7, Μπλατ 3 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1), Ουόρντ 6 (2), Λαρεντζάκης, Λι 5 (1), Βεζένκοφ 23 (2), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 18 (2), Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 23, Χολ 8.