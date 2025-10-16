ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (16/10)

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (16/10)

Cytavision 2

20:00 Φούτσαλ: ΑΕΚ - Ομόνοια

Cytavision 5

14:30 Tένις: ATP 250 Brussels

19:00 Tένις: ATP 250 Brussels

Cytavision 8

09:00 Tένις: ATP 250 Almaty

17:00 Tένις: ATP 250 Almaty

Cytavision 6

15:00 Tένις: ATP 250 Stockholm

Novasports 4

20:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν

Novasports 5

19:00 Μπάσκετ: Nτουμπάι - Μπαρτσελόνα

Novasports Start

20:00 Μπάσκετ: Zάλγκιρις - Αρμάνι

Novasports Prime

22:00 Μπάσκετ: Mακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

Cablenet Sports 1

22:00 Μπάγερν - Γιουβέντους (Γ)

Cablenet Sports 2

19:45 Ατλέτικο - Μάντσεστερ Γ. (Γ)

22:00 Παρί - Ρεάλ (Γ)

Cablenet Sports 3

22:00 Μπενφίκα - Άρσεναλ (Γ)

