Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (16/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Cytavision 2
20:00 Φούτσαλ: ΑΕΚ - Ομόνοια
Cytavision 5
14:30 Tένις: ATP 250 Brussels
19:00 Tένις: ATP 250 Brussels
Cytavision 8
09:00 Tένις: ATP 250 Almaty
17:00 Tένις: ATP 250 Almaty
Cytavision 6
15:00 Tένις: ATP 250 Stockholm
Novasports 4
20:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν
Novasports 5
19:00 Μπάσκετ: Nτουμπάι - Μπαρτσελόνα
Novasports Start
20:00 Μπάσκετ: Zάλγκιρις - Αρμάνι
Novasports Prime
22:00 Μπάσκετ: Mακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
Cablenet Sports 1
22:00 Μπάγερν - Γιουβέντους (Γ)
Cablenet Sports 2
19:45 Ατλέτικο - Μάντσεστερ Γ. (Γ)
22:00 Παρί - Ρεάλ (Γ)
Cablenet Sports 3
22:00 Μπενφίκα - Άρσεναλ (Γ)