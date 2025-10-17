Επιστροφή με... προσοχή

Εξάλλου, για την παφιακή ομάδα θα ακολουθήσει το ταξίδι στο Καζακστάν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, απέναντι στην Καϊράτ. Όπως αποδείχθηκε και στα προηγούμενα παιχνίδια των πρωταθλητών στην εγχώρια διοργάνωση πριν από τους αγώνες της κύριας φάσης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, χρειάζεται περαιτέρω προσοχή. Θυμίζουμε ότι το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League, απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς είχε δεχθεί την πρώτη και μοναδική ήττα στην τρέχουσα σεζόν στο πρωτάθλημα, χάνοντας εντός έδρας από τον Απόλλωνα (0-1). Επίσης, πριν από τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League και τον αγώνα με την Μπάγερν, η Πάφος FC βρέθηκε προ του φάσματος νέων απωλειών, εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό, όμως έσωσε και τους τρεις βαθμούς με τέρμα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού (1-2).

Πέραν τούτου και ο αντίπαλος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, όπως έδειξε μέχρις στιγμής στο πρωτάθλημα, όντας μάλιστα μία από τις έξι ομάδες που έχουν μαζέψει διψήφιο αριθμό μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής. Θυμίζουμε ότι στο τελευταίο συναπάντημά τους, τον περασμένο Μάρτιο, ο Εθνικός υποχρέωσε σε ισοπαλία 0-0 την Πάφος FC, σε μία περίοδο που και πάλι η παφιακή ομάδα είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα η αναμέτρηση έγινε ενδιάμεσα στα δύο παιχνίδια της Πάφου απέναντι στην Τζουργκάρντεν για τη φάση των 16 του Conference League. Πριν από αυτό το παιχνίδι, η παφιακή ομάδα μετράει πέντε σερί νίκες από το 2021 κι εντεύθεν.

Στα αγωνιστικά, η μοναδική εκκρεμότητα ήταν κατά πόσο θα υπολογίζεται ο Κορέια. Το πιθανότερο είναι ο 29χρονος Πορτογάλος να μην πάρει χρόνο απέναντι στην ομάδα της Άχνας, ώστε να προφυλαχθεί και να επιστρέψει σταδιακά σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ενδεχομένως να βρεθεί στην αποστολή για το Καζακστάν.

Επιστροφή Σολωμού

Τον αγώνα θα διαιτητεύσει ο Δημήτρης Σολωμού, ο οποίος επανέρχεται στους ορισμούς μετά από δυο αγωνιστικές που έμεινε εκτός, μετά τη φάση στον αγώνα ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Ένωση, όπου ήταν στο VAR (σ.σ. διαιτητής ήταν ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή, που επίσης ήταν εκτός ορισμών τις προηγούμενες αγωνιστικές). Στο VAR στο «Στέλιος Κυριακίδης» θα είναι ο Μενέλαος Αντωνίου. Από εκεί και πέρα, α’ βοηθός θα είναι ο Γιώργος Π. Χαραλάμπους, β' βοηθός ο Μιχάλης Μεταξάς και 4ος ο Κωνσταντίνος Χρίστου. Ως VAR ορίστηκε ο Ανδρέας Τσαμπαλάς. Παρατηρητής θα είναι ο Βασίλης Δημητρίου.