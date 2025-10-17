Το παλεύει ως το τέλος ο Μουκουντί-Τα δεδομένα για την 11άδα με ΠΑΟΚ

Ο Αρόλντ Μουκουντί δεν έχει μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης της ΑΕΚ συνεχίζοντας το ατομικό του και οι πιθανότητες συμμετοχής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή δεν είναι υπέρ του. Πάντως ο Καμερουνέζος στόπερ δεν καταθέτει τα όπλα και θα το παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή. Καθημερινά ανεβάζει ρυθμούς, δεν έχει ενοχλήσεις σε αυτό και η παρουσία του στην αποστολή μπορεί και να κριθεί στην τελευταία προπόνηση, αυτή του Σαββάτου. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι αυτός που θα κρίνει, βάσει και του ρίσκου για πιθανή υποτροπή, αν θα τον συμπεριλάβει στα πλάνα του.

Όσον αφορά στο εναλλακτικό πλάνο, δηλαδή αυτό της απουσίας του Μουκουντί, ο Χρυσόπουλος έχει τον πρώτο λόγο, χωρίς να αποκλείεται και η επιλογή του Γκρούγιτς. Ο Βίντα θα είναι το δεύτερο στόπερ, ελλείψει και του τιμωρημένου Ρέλβας, ενώ ο Ρότα θα είναι δεξί μπακ και ο Πήλιος έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έναντι του Πένραϊς. Στο κέντρο σίγουρος είναι ο Μάριν, αλλά ερωτηματικό είναι αν θα επιλεγεί ο Πινέδα για παρτενέρ του δεδομένου ότι έρχεται από υπερατλαντικό ταξίδι. Μπροστά τους θα βρίσκεται ο Ζοάο Μάριο, με τον Κουτέσα αριστερά και πιθανότατα τον Ελίασον δεξιά. Ο Γιόβιτς είναι φαβορί για την κορυφή της επίθεσης, από τη στιγμή που ο Πιερό έρχεται καταπονημένος από μεγάλο ταξίδι και δύο συμμετοχές με την Αϊτή.

sport-fm.gr