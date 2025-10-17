ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Και με τη... βούλα, μέχρι το 2029 ο Πίκφορντ στην Έβερτον!

Είχε γίνει ήδη γνωστό τις τελευταίες ημέρες, αλλά τώρα πήρε και επίσημη μορφή!

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ έριξε «άγκυρα» στο Μέρσεϊσαϊντ, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο, με την Έβερτον που τον «δένει», μέχρι το καλοκαίρι του 2029!

Η είδηση είχε διαρρεύσει, εδώ και αρκετό καιρό στα ΜΜΕ της Αγγλίας, αλλά πλέον πήρε και επίσημη μορφή.

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ ρίχνει «άγκυρα» στο Μέρσεϊσαϊντ, καθώς η Έβερτον θέλησε να τον επιβραβεύσει για τα όσα έχει προσφέρει στο κλαμπ!

Το συμβόλαιό του έληγε το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο, οι δύο πλευρές έφτασαν σε μία νέα συμφωνία, που θα διαρκεί έως το καλοκαίρι του 2029, με αυξημένες αποδοχές!

Δηλαδή, ο Άγγλος τερματοφύλακας θα είναι «δεμένος», για τα επόμενα τουλάχιστον τέσσερα χρόνια!

Κι όλα αυτά, ενώ διανύει το 31ο έτος της ηλικίας του. Επομένως, το να «κλείσει» την καριέρα του στα «ζαχαρωτά», μόνο ένα απίθανο σενάριο δεν φαντάζει τη δεδομένη στιγμή.

Να υπενθυμίσουμε, πως ο Τζόρνταν Πίκφορντ πήγε στην Έβερτον το καλοκαίρι του 2017, με μεταγραφή από τη Σάντερλαντ που κόστισε 28.500.000 ευρώ. Έκτοτε έχει καθίσει κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του 326 φορές, σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά, η δημοσίευση της Έβερτον:

«Ο Τζόρνταν Πίκφορντ υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο, που τον κρατάει στην Έβερτον μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2029».

