Ομόνοια: Πακέτα για FC LAUSANNE-SPORT

Σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο SKYLAB TRAVELS LTD τίθενται σε κυκλοφορία ταξιδιωτικά πακέτα για τους φιλάθλους μας ενόψει του αγώνα με την FC LAUSANNE-SPORT στην ΕΛΒΕΤΙΑ, που θα διεξαχθεί στις 6 Νοεμβρίου 2025.

Ταξιδιωτικό Πακέτο

Ημερομηνίες: 05-07/11

Τιμές: €1,050 το άτομο σε Δίκλινο δωμάτιο | €1,250 σε Μονόκλινο δωμάτιο

Οι τιμές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

– Αεροπορικό εισιτήριο με ναυλωμένη απευθείας πτήση με την επίσημη αποστολή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

– Φόροι αεροδρομίων

– Χειραποσκευή 8kg & Βαλίτσα 20kg

– Διαμονή σε ξενοδοχείο (4*) στη Λωζάνη για 2 βράδια με πρόγευμα

– Τοπικός φόρος Ξενοδοχείων

– Όλες οι απαραίτητες μεταφορές Αεροδρόμιο – Ξενοδοχείο – Γήπεδο

– Εισιτήριο αγώνα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες πτήσεων (τοπικές ώρες)

5/11 ΛΑΡΝΑΚΑ–ΓΕΝΕΥΗ 10:00- 13:10 SMARTWINGS AIRLINES

07/11 ΓΕΝΕΥΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 16:30-21:05 SMARTWINGS AIRLINES

Πληροφορίες και κρατήσεις

– SKYLAB TRAVELS LTD 22775639 (ώρες γραφείου) & skylab@skylabtravels.com