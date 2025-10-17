Ομόνοια: Πακέτα για FC LAUSANNE-SPORT
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ενημέρωση από την Ομόνοια για τα πακέτα του αγώνα με την FC LAUSANNE-SPORT στην Ελβετία
Σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο SKYLAB TRAVELS LTD τίθενται σε κυκλοφορία ταξιδιωτικά πακέτα για τους φιλάθλους μας ενόψει του αγώνα με την FC LAUSANNE-SPORT στην ΕΛΒΕΤΙΑ, που θα διεξαχθεί στις 6 Νοεμβρίου 2025.
Ταξιδιωτικό Πακέτο
Ημερομηνίες: 05-07/11
Τιμές: €1,050 το άτομο σε Δίκλινο δωμάτιο | €1,250 σε Μονόκλινο δωμάτιο
Οι τιμές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
– Αεροπορικό εισιτήριο με ναυλωμένη απευθείας πτήση με την επίσημη αποστολή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
– Φόροι αεροδρομίων
– Χειραποσκευή 8kg & Βαλίτσα 20kg
– Διαμονή σε ξενοδοχείο (4*) στη Λωζάνη για 2 βράδια με πρόγευμα
– Τοπικός φόρος Ξενοδοχείων
– Όλες οι απαραίτητες μεταφορές Αεροδρόμιο – Ξενοδοχείο – Γήπεδο
– Εισιτήριο αγώνα
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες πτήσεων (τοπικές ώρες)
5/11 ΛΑΡΝΑΚΑ–ΓΕΝΕΥΗ 10:00- 13:10 SMARTWINGS AIRLINES
07/11 ΓΕΝΕΥΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 16:30-21:05 SMARTWINGS AIRLINES
Πληροφορίες και κρατήσεις
– SKYLAB TRAVELS LTD 22775639 (ώρες γραφείου) & skylab@skylabtravels.com