Σεφτσένκο: «Δεν μιλήσαμε ποτέ με Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό»

Ο πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο, σε συνέντευξή του σε ιστοσελίδα της χώρας ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον που είχε δείξει ο Παναθηναϊκός για τον προπονητή της εθνικής ομάδας, Σεργκέι Ρεμπρόφ.

«Υπήρχαν πολλές πληροφορίες ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφερόταν για τον Ρεμπρόφ. Αν ο Ρεμπρόφ ζητούσε να φύγει, θα τον αφήνατε να φύγει;», ήταν η ερώτηση.

Η απάντηση του Σεφτσένκο; «Πιστεύουμε στον προπονητή μας. Έχει μεγάλο κίνητρο να εργαστεί στην εθνική ομάδα. Έχει ήδη απαντήσει εν μέρει ο ίδιος σε αυτό το ερώτημα. Δεν έχουμε κάνει καμία σκέψη ή συζήτηση γι' αυτό, επειδή είμαστε όλοι επικεντρωμένοι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου», ανέφερε.

