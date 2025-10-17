ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόβλημα στους Λέικερς: Εκτός μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου ο Λεμπρόν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόβλημα στους Λέικερς: Εκτός μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου ο Λεμπρόν

Πρόβλημα στους Λος Άντζελες Λέικερς καθώς ο Λεμπρόν Τζέιμς αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστεί δράση στα μέσα του Νοεμβρίου.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει στα «πιτς» και δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα φιλικό προετοιμασίας των Λος Άντζελες Λέικερς. Είχε γίνει γνωστό πως θα χάσει το πρώτο ματς της σεζόν, αλλά πλέον φαίνεται πως η επιστροφή του υπολογίζεται για τα μέσα του Νοεμβρίου.

Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» ανέφερε πως τόσο οι «Λιμνάνθρωποι» όσο και ο «Βασιλιάς» θέλουν να είναι προσεκτικοί με την αποθεραπεία και έτσι ένα ρεαλιστικό σενάριο είναι ο Λεμπρόν να κάνει το ντεμπούτο του για φέτος κάπου μέσα στον Νοέμβριο.

Οι Λέικερς αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή του στις 30 Οκτωβρίου και από τότε όλα δείχνουν πως θα χρειαστούν μερικές ακόμα εβδομάδες ώστε να είναι στο 100%.

sdna.gr 

Κατηγορίες

NBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γι' αυτό ακυρώθηκε το τέρμα του Εθνικού από έναν πρώην της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο γκολ του Νταβίντ Λουίζ στην Κύπρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έφθασε τις 100 ο ΜVP

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: Πάφος FC - Eθνικός 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σωτηρίου ή Ντράζιτς;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Sabbianco Ανόρθωση και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Χαντμπολ

|

Category image

Με αυτούς αρχίζει η Πάφος FC κόντρα στον Εθνικό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η εξάδα που ήταν και στα εφτά

ΑΕΛ

|

Category image

Με 164 αθλητές από 24 χώρες διεξάγεται την Κυριακή (19/10) το O3 OlympusMan – Τrail Run

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πάει με ελπίδα και... χωρίς φόβο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Ζίβκοβιτς, θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Κανένα ρίσκο με Φαμπιάνο-Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Γιαμάλ και Φερμίν Λόπεθ κόντρα στον Ολυμπιακό η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ουναΐ MVP της Τζιρόνα για τον Σεπτέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αρχή μίας «διαβολοβδομάδας»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη