Οι μεταδόσεις σήμερα (10/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 10/10
Cytavision 3
21:45 Γερμανία - Λουξεμβούργο
Cytavision 4
17:00 Καζακστάν - Λιχτενστάϊν
21:45 Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν
Cytavision 5
10:00 Tένις: ATP 1000 Shanghai
13:30 Tένις: ATP 1000 Shanghai
Cytavision 6
21:45 Βέλγιο - Βόρεια Μακεδονία
Cytavision 8
19:00 Μπάσκετ: Απόλλων - ΑΠΟΕΛ
Novasports 3
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
Novasports 4
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC
Novasports 5
20:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρα
Novasports 6
21:30 Μπάσκετ: Μπάγερν – Ζαλγκίρις