Η Αλγερία έγινε η 20ή ομάδα που προκρίθηκε στο Μουντιάλ-Η λίστα και οι εκκρεμείς θέσεις
Οι 20 από τις 48 ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ είναι ήδη γνωστές, μετά και την πρόκριση της Αλγερίας.
Η Αλγερία έγινε την Πέμπτη (9/10) η 20ή ομάδα που προκρίνεται στο Μουντιάλ του 2026, αποτελώντας την τέταρτη αφρικανική ομάδα που εξασφαλίζει θέση στη τελική φάση, μετά από μια άνετη νίκη 3-0 επί της Σομαλίας.
Απομένουν άλλα 28 εισιτήρια για τη μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:
Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ
AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία.
CAF (Αφρική): Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία.
CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.
OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία.
Προκριματικά τουρνουά Play-Off
Βολιβία, Νέα Καληδονία (2 από 6 ομάδες)
Οι θέσεις πρόκρισης:
AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off
CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
UEFA: 16 απευθείας θέσεις
H κλήρωση:
Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο "Kennedy Center" στην Γουάσινγκτον.
