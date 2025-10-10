ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Αλγερία έγινε η 20ή ομάδα που προκρίθηκε στο Μουντιάλ-Η λίστα και οι εκκρεμείς θέσεις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Αλγερία έγινε η 20ή ομάδα που προκρίθηκε στο Μουντιάλ-Η λίστα και οι εκκρεμείς θέσεις

Οι 20 από τις 48 ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ είναι ήδη γνωστές, μετά και την πρόκριση της Αλγερίας.

Η Αλγερία έγινε την Πέμπτη (9/10) η 20ή ομάδα που προκρίνεται στο Μουντιάλ του 2026, αποτελώντας την τέταρτη αφρικανική ομάδα που εξασφαλίζει θέση στη τελική φάση, μετά από μια άνετη νίκη 3-0 επί της Σομαλίας.

Απομένουν άλλα 28 εισιτήρια για τη μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία.

CAF (Αφρική): Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία.

CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία.

Προκριματικά τουρνουά Play-Off

Βολιβία, Νέα Καληδονία (2 από 6 ομάδες)

Οι θέσεις πρόκρισης:

AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

UEFA: 16 απευθείας θέσεις

H κλήρωση:

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο "Kennedy Center" στην Γουάσινγκτον.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει δυναμικά ο Γιόβετιτς – Φουλ ρυθμοί και... προσεχώς δράση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ανακοίνωση-θέση της EuroLeague για το NBA Europe και τις διαπραγματεύσεις της με NBA και FIBA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόμπερτσον: «Ένα παιχνίδι είναι 90 λεπτά, όχι 60»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προετοιμάζει το έδαφος για ανάκαμψη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκτός εθνικής Ισπανίας και ο Ντάνι Όλμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελλάδος: Κανονικά προπονήθηκε ο Ιωαννίδης, όλοι διαθέσιμοι εν όψει Δανίας

Category image

Έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029 η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Ύμνοι Γκουαρδιόλα για Φλικ: «Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και έχει την ποδοσφαιρική ιδέα του Κρόιφ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιαμπουλλής: «Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε κανέναν»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Συνεχίζει να ζει το απόλυτο όνειρο ο Εστεβάο μετά την «ντοπιέτα» με τη Βραζιλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Απόλλωνας επικράτησε με 2-0 την Εθνική Ελπίδων!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτίει με Πανσερραϊκό ο Ζίβκοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Μικιταριάν: «Ο Μουρίνιο με παρακαλούσε να φύγω από τη Γιουνάιτεντ, του είπα ότι είναι μ@λ@κ@ς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Εθνική μας πριν από 27 χρόνια στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη