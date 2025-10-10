Η Αλγερία έγινε η 20ή ομάδα που προκρίθηκε στο Μουντιάλ-Η λίστα και οι εκκρεμείς θέσεις

Η Αλγερία έγινε την Πέμπτη (9/10) η 20ή ομάδα που προκρίνεται στο Μουντιάλ του 2026, αποτελώντας την τέταρτη αφρικανική ομάδα που εξασφαλίζει θέση στη τελική φάση, μετά από μια άνετη νίκη 3-0 επί της Σομαλίας.

Απομένουν άλλα 28 εισιτήρια για τη μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία.

CAF (Αφρική): Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία.

CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία.

Προκριματικά τουρνουά Play-Off

Βολιβία, Νέα Καληδονία (2 από 6 ομάδες)

Οι θέσεις πρόκρισης:

AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

UEFA: 16 απευθείας θέσεις

H κλήρωση:

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο "Kennedy Center" στην Γουάσινγκτον.

sport-fm.gr