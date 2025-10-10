«Δεν μπορώ να κάτσω, πονάω παντού»

Το Σαν Μαρίνο υπέστη πολύ βαριά ήττα με 10-0 από την Αυστρία, ωστόσο δεν έχασαν το χιούμορ τους μετά το ματς.

Απίστευτος διασυρμός για το Σαν Μαρίνο που γνώρισε την ήττα με 10-0 από την Αυστρία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρόλα αυτά, δεν έχασαν το χιούμορ τους μετά το παιχνίδι και πόσταραν στα social media φοβερές αναρτήσεις, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Πάω να κοιμηθώ αφού φάγαμε 10 γκολ από την Αυστρία. Δεν μπορώ ούτε να κάτσω. Πονάω παντού. Καληνύχτα».

Me voy a tener que ir a dormir después de comernos 10 goles contra Austria. No me puedo ni sentar. Me duele todo. Hasta mañana. 🇸🇲 — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 10, 2025

Και συνέχισαν: «Τέλος του αγώνα. Αυστρία 10-0 Σαν Μαρίνο. Μας κατέστρεψαν ολοσχερώς. Ήταν πιο αξιοπρεπές να μην εμφανιστούμε για να παίξουμε. Τι έλειπε από την Sanmarineta για να κερδίσει αυτόν τον αγώνα;».

Final del partido.



🇦🇹 Austria 10-0 San Marino 🇸🇲



Nos destruyeron completamente. Era más digno no presentarse a jugar.



¿Qué le faltó a la Sanmarineta para poder ganar este partido? ⁉️🇸🇲 pic.twitter.com/JmRaOhX8U8 — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 9, 2025

sport-fm.gr