Σε αναζήτηση αγωνιστικής σταθερότητας βρίσκεται ο Απόλλωνας, μετά από ένα ξεκίνημα με σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του.

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή μετρά τρεις νίκες και τρεις ήττες στις πρώτες έξι αγωνιστικές της Cyprus League by Stoiximan και απέχει έξι βαθμούς από την κορυφή, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση. Ακολουθούν δύο κρίσιμα παιχνίδια, με την Ομόνοια Αραδίππου εντός έδρας (18/10, 19:00) και τον Ολυμπιακό (25/10, 19:00) εκτός έδρας. Αν και θεωρητικά οι αγώνες είναι στα μέτρα του Απόλλωνα, πρόκειται για αναμετρήσεις που κρύβουν παγίδες και απαιτούν σοβαρότητα και συγκέντρωση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε την ήττα-σοκ από τη Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. που ταρακούνησε τους κυανόλευκους. Η συγκομιδή έξι βαθμών σε αυτά τα δύο ματς είναι απαραίτητη ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ (02/11/19:00). Ο Αυγουστή καλείται να δουλέψει σε διάφορους τομείς κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, ώστε να διορθώσει τις αμυντικές αδυναμίες και την επιθετική λειτουργία και να δώσει στην ομάδα του την απαιτούμενη σταθερότητα για πρωταγωνιστική πορεία.

 

 

 

Προσοχή στις «παγίδες» πριν το ντέρμπι

