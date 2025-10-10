Εκτός και ο Φώτη ενόψει Σαν Μαρίνο

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στην Εθνική μας για τον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Όχι γιατί ο αγώνας τελείωσε ισόπαλος αλλά γιατί, για άλλο ένα αγώνα, η ομάδα μας έβγαλε αντίδραση όταν βρέθηκε με 2-0 στο σκόρ, οι ποδοσφαιριστές είχαν πάθος, θέληση και αποφασιστικότητα αλλά και σωστή νοοτροπία, στοιχεία τα οποία στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον.

Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με την ίδια εξέλιξη και σαφώς η τελική έκβαση προκαλεί ικανοποίηση, όμως, το ζητούμενο είναι να καταφέρει η ομάδα μας να μην βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο από νωρίς και να τρέχει να ανατρέψει τα δεδομένα.

Πλέον, η προσοχή της ομάδας στρέφεται στον Κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα με το Σαν Μαρίνο. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η Κύπρος θα κυνηγήσει τη νίκη για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις Οκτωβρίου.

Ένα χτύπημα στη μύτη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με τη Βοσνία δεν επιτρέπει στον Ευάγγελο Ανδρέου να ακολουθήσει την αποστολή. Εκτός λόγω τραυματισμού μένει και ο Αντώνιο Φώτη.

Έτσι, στο Σαν Μαρίνο θα ταξιδέψουν οι ακόλουθοι 23 ποδοσφαιριστές:

Ζόελ Μολ, Νεόφυτος Μιχαήλ, Παναγιώτης Κυριάκου, Κωστάκης Αρτυματάς, Στέλιος Ανδρέου, Γιάννης Σατσιάς, Αντρέας Σιήκκης, Κώστας Πηλέας, Άντερσον Κορρέια, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Έκτωρ Κυπριανού, Γιώργος Μαλεκκίδης, Ιωάννης Κούσουλος, Χαράλαμπος Κυριάκου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Λοϊζος Λοϊζου, Μαρίνος Τζιωνής, Νικόλας Κούτσακος, Ανδρόνικος Κακουλλής και Ιωάννης Πίττας.

Αύριο στις 12:30 (ώρα Κύπρου) η Εθνική θα προπονηθεί στο Στάδιο του Σαν Μαρίνο, εκεί όπου θα γίνει την Κυριακή στις 16:00 ο αγώνας.