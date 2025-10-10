Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 21:15 την Ντουμπάι BC στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα ματς που αναμένεται να διεξαχθεί σε κατάμεστο ΣΕΦ. Η Stoiximan βρίσκεται όπως πάντα στο πλευρό των φιλάθλων, προσφέροντας πλήθος στοιχηματικών επιλογών και αποδόσεων για κάθε εξέλιξη του αγώνα.

Στις βασικές αποδόσεις της Stoiximan, ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί με 1.24 για τη νίκη, ενώ η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια βρίσκεται στα 11.50 και η επικράτηση της Ντουμπάι BC προσφέρεται στα 4.55.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ξεχωρίζουν δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επιλογές. Το ενδεχόμενο ο Nikola Milutinov να πετύχει από 16 πόντους και άνω δίνεται στα 3.40, ενώ το να φτάσει το άθροισμα πόντων, ριμπάουντ και ασίστ του Tyler Dorsey τους 25 και άνω προσφέρεται στα 3.25.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Η βραδιά, όμως, αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα από τη Super Ενισχυμένη Απόδοση της Stoiximan, που αφορά τον Sasha Vezenkov, καθώς το να έχει ο Βούλγαρος φόργουορντ από 3 εύστοχα τρίποντα και άνω προσφέρεται στα 3.40.

Με τις Super Ενισχυμένες και Ενισχυμένες Αποδόσεις της Stoiximan, η αποψινή ευρωπαϊκή βραδιά του Ολυμπιακού γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική, προσφέροντας κορυφαία εμπειρία στοιχηματισμού στην Ευρωλίγκα.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!.

 

 

 

 

