Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (8/10)

Δείτε στην TV

Cytavision 5

07:30 Tένις: ATP 1000 Shanghai

13:30 Tένις: ATP 1000 Shanghai

Cytavision 7

15:00 76η Ιπποδρομιακή Συνάντηση

Novasports 4

21:05 Mπάσκετ: Xάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Novasports 5

19:00 Mπάσκετ: Μπαχτσεσεχίρ - Ρέγιερ

Novasports 6

16:00 Τένις: WTA 1000 - Wuhan

Novasports Prime

20:00 Mπάσκετ: Άρης - Αμβούργο Τάουερς

Cablenet Sports 1

22:00 Σεντ Πόλτεν – Ατλέτικο (Γ)

Cablenet Sports 2

19:45 Ρεάλ - Ρόμα (Γ)

22:00 Βόλφσμπουργκ - Παρί (Γ)

Cablenet Sports 3

19:45 Τβέντε - Τσέλσι (Γ)

22:00 Μάντσεστερ Γ. - Βαλερένκα (Γ)

