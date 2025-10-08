Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (8/10)
Cytavision 5
07:30 Tένις: ATP 1000 Shanghai
13:30 Tένις: ATP 1000 Shanghai
Cytavision 7
15:00 76η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
Novasports 4
21:05 Mπάσκετ: Xάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Novasports 5
19:00 Mπάσκετ: Μπαχτσεσεχίρ - Ρέγιερ
Novasports 6
16:00 Τένις: WTA 1000 - Wuhan
Novasports Prime
20:00 Mπάσκετ: Άρης - Αμβούργο Τάουερς
Cablenet Sports 1
22:00 Σεντ Πόλτεν – Ατλέτικο (Γ)
Cablenet Sports 2
19:45 Ρεάλ - Ρόμα (Γ)
22:00 Βόλφσμπουργκ - Παρί (Γ)
Cablenet Sports 3
19:45 Τβέντε - Τσέλσι (Γ)
22:00 Μάντσεστερ Γ. - Βαλερένκα (Γ)