Οι μεταδόσεις σήμερα (9/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 9/10
ΡΙΚ
21:45 Κύπρος - Βοσνία
Cytavision 3
19:00 Φινλανδία - Λιθουανία
21:45 Σκωτία - Ελλάδα
Cytavision 5
10:00 Tένις: ATP 1000 Shanghai
13:30 Tένις: ATP 1000 Shanghai
Cytavision 6
21:45 Τσεχία - Κροατία
Cytavision 4
21:45 Μάλτα - Ολλανδία
Novasports Start
19:30 Μπάσκετ: Αθηναϊκός - Τσάρναϊ (Γ)
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Βίρτους Μπολόνια
Novasports 2
21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Αναντολού Εφές
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Παναθηναϊκός
Novasports 5
22:00 Μπάσκετ: Ρεάλ - Βιλερμπάν
Novasports 6
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Μονακό