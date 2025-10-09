ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (9/10)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι μεταδόσεις σήμερα (9/10)

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 9/10

ΡΙΚ

21:45 Κύπρος - Βοσνία

Cytavision 3

19:00 Φινλανδία - Λιθουανία

21:45 Σκωτία - Ελλάδα

Cytavision 5

10:00 Tένις: ATP 1000 Shanghai

13:30 Tένις: ATP 1000 Shanghai

Cytavision 6

21:45 Τσεχία - Κροατία

Cytavision 4

21:45 Μάλτα - Ολλανδία

Novasports Start

19:30 Μπάσκετ: Αθηναϊκός - Τσάρναϊ (Γ)

21:45 Μπάσκετ: Παρί - Βίρτους Μπολόνια

Novasports 2

21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Αναντολού Εφές

Novasports 4

21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Παναθηναϊκός

Novasports 5

22:00 Μπάσκετ: Ρεάλ - Βιλερμπάν 

Novasports 6

21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Μονακό 

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μουντιάλ U20- Δύο... κομμάτια λείπουν από το παζλ της οκτάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Shanghai Masters: Ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Μπεργκς και έφτασε στα ημιτελικά

Τένις

|

Category image

Τούρτα-έκπληξη για τον Τζέριαν Γκραντ στη Βιτόρια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Ο Βίλας Μπόας κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Παυλίδη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόι Κιν: «Θα ήθελα τον Σιμεόνε στον πάγκο της Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 2+1 με το απόλυτο 13άρι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ την ελληνική αγορά, την «σκανάρει» πολύ προσεκτικά

Ελλάδα

|

Category image

Τούχελ: «Η Αγγλία δεν θα είναι φαβορί για το Μουντιάλ 2026»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αποστολή της Εθνικής Νέων για τα φιλικά στη Ρουμανία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκλονιστικές στιγμές με Πετράκη - Αναστασίου στον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος ο Σφαιρόπουλος από τον Ερυθρό Αστέρα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παρελθόν από την Οβιέδο ο Παούνοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Λίβερπουλ προσθέτει τον Σεμένιο στη λίστα της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο μέχρι το 2029 για τον Ντε Γιόνγκ στη Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σούπερ Λιγκ: Επιστρέφει το Super Cup μετά από 18 χρόνια

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη