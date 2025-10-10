Έκραξε τους φίλους της Αγγλίας ο Τούχελ!

Η Αγγλία κέρδισε εύκολα, όπως μαρτυράει και το τελικό 3-0, την Ουαλία, χάρη στα γκολ των Μόργκαν Ρότζερς, Όλι Γουάτκινς και Μπουκάγιο Σάκα, συνεχίζοντας την πετυχημένη πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τον Τόμας Τούχελ να έχει παράπονα. Όχι από την προσπάθεια της ομάδας του, αλλά από τους… φίλους των «τριών λιονταριών», λόγω της υπερβολικά συγκρατημένης συμπεριφοράς τους!

«Παίξαμε πολύ καλά, το πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετικό. Θα μπορούσαμε να προηγηθούμε με 4-0 ή 5-0 στο πρώτο μέρος. Αλλά το γήπεδο ήταν... σιωπηλό. Δεν νιώσαμε καμία ενέργεια από τις κερκίδες. Είναι κρίμα, γιατί η ομάδα άξιζε περισσότερα. Τί περισσότερο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς; Τρία γκολ σε είκοσι λεπτά, κι όμως, το μόνο που άκουγες ήταν τους Ουαλούς οπαδούς», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Γερμανού ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας.

