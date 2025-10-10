Ζλάταν: «Ο Ίμπρα είναι ακόμα Θεός, αλλά δεν έχει όλες τις απαντήσεις»

Στην Gazzetta dello Sport μίλησε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και σχολίασε το νέο του ρόλο στη Μίλαν. Ο Σουηδός για ακόμη μια φορά έδωσε ρεσιτάλ με τις ατάκες του, λέγοντας πως ακόμα είναι Θεός, αλλά από τις κερκίδες δεν μπορεί να βοηθήσει τους ροσονέρι όσο όταν ήταν ποδοσφαιριστής.

«Ζήτησα τρία πράγματα πριν δεχτώ την πρόταση της Μίλαν. Πρώτον: Να είμαι ο εαυτός μου, καθώς κανείς δεν μπορεί να με αλλάξει. Δεύτερον: Αν έρθω, είναι για ένα μακροπρόθεσμο έργο. Τρίτον: Επιστρέφω για να κερδίσω. Και μου είπαν: "Γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ."

«Ο ρόλος μου δεν έχει αλλάξει. Παραμένει ο ίδιος. Εκπροσωπώ την ιδιοκτησία. Πέρυσι, έκανα περισσότερα από όσα έπρεπε. Κανείς δεν μου το ζήτησε. Απλώς ένιωθα ότι έπρεπε. Αλλά δεν μου άρεσε γιατί αν δεν μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, δεν νιώθω άνετα. Δεν θέλω να είμαι κλεισμένος σε ένα κουτί. Γι' αυτό δεν ήθελα γραφείο. Πηγαίνω σε ανθρώπους με τους οποίους πρέπει να μιλήσω.

Το DNA της Μίλαν είναι να κερδίζει, ειδικά στην Ευρώπη. Και εκεί θέλουμε να επιστρέψουμε. Κανείς δεν θέλει να αλλάξει τη Μίλαν, την κουλτούρα ή την παράδοσή της. Γιατί επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, κανείς δεν αλλάζει τη Μίλαν, η Μίλαν αλλάζει εσένα. Στο Μιλανέλο, μυρίζεις τη νίκη. Αφού είσαι εκεί, δεν είσαι ο ίδιος παίκτης. Στο Μιλανέλο, από το βιβλίο μέχρι τον κηπουρό, όλοι εργάζονται έτσι ώστε ο Αλέγκρι και η ομάδα να μπορούν να εκφραστούν στο έπακρο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας πως η Μίλαν μπορεί φέτος να κατακτήσει το πρωτάθλημα:

«Ναι, όλοι πρέπει να πιστέψουμε. Αλλά είναι μια διαδικασία, μια ομαδική προσπάθεια. Περιμένετε ένα λεπτό, ο Ίμπρα είναι ακόμα Θεός. Όταν ήμουν στο γήπεδο, είχα όλες τις απαντήσεις. Στις κερκίδες, ακόμα υποφέρω επειδή δεν μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Δεν έχω πλέον προσωπικούς στόχους. Ό,τι κάνω είναι για τη Μίλαν και για να κερδίζω ξανά».

sport-fm.gr