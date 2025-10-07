Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Cytavision 5
07:30 Tένις: ATP 1000 Shanghai
13:30 Tένις: ATP 1000 Shanghai
Novasports 4
20:00 Mπάσκετ: Μπεσίκτας - Λόντον Λάιονς
Novasports 6
16:00{ Τένις: WTA 1000 - Wuhan
Novasports Start
19:00{ Mπάσκετ: Νεπτούνας - Κλουζ
Novasports Prime
20:00 Mπάσκετ: Ράτιοφαρμ - Πανιώνιος
Cablenet Sports 1
22:00 Παρί - Λέουβεν (Γ)
Cablenet Sports 2
19:45 Γουβέντους - Μπενφίκα (Γ)
22:00 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν (Γ)
Cablenet Sports 3
22:00{ Άρσεναλ - Λιόν (Γ)