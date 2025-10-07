Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Cytavision 5

07:30 Tένις: ATP 1000 Shanghai

13:30  Tένις: ATP 1000 Shanghai

Novasports 4

20:00 Mπάσκετ: Μπεσίκτας - Λόντον Λάιονς

Novasports 6

16:00{ Τένις: WTA 1000 - Wuhan

Novasports Start

19:00{ Mπάσκετ: Νεπτούνας - Κλουζ

Novasports Prime

20:00 Mπάσκετ: Ράτιοφαρμ - Πανιώνιος

Cablenet Sports 1

22:00 Παρί - Λέουβεν (Γ)

Cablenet Sports 2

19:45 Γουβέντους - Μπενφίκα (Γ)

22:00 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν (Γ)

Cablenet Sports 3

22:00{ Άρσεναλ - Λιόν (Γ)

