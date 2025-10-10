ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δυσκολεύονται να πιστέψουν πώς κέρδισαν οι Σκωτσέζοι: «Δεν εξηγείται, έπρεπε να χάνουμε με 0-2 ή 0-3»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δυσκολεύονται να πιστέψουν πώς κέρδισαν οι Σκωτσέζοι: «Δεν εξηγείται, έπρεπε να χάνουμε με 0-2 ή 0-3»

Τα ΜΜΕ της Σκωτίας παραδέχονται πως ο τρόπος που η Σκωτία κέρδισε με 3-1 την Ελλάδα δεν... εξηγείται με βάση τη λογική και την εικόνα του αγώνα.

Ο Τύπος της Σκωτίας, στο σύνολό του, πανηγυρίζει τη μεγάλη νίκη επί της Ελλάδας (3-1) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά δεν παραβλέπει ότι αυτή ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα.

Πιο χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα του BBC που βάζει το χθεσινό αποτέλεσμα στη σφαίρα του ανεξήγητου. «Στους κόσμους της φυσικής και της αστρονομίας, της βιολογίας και των μαθηματικών, της τεχνολογίας και της ιατρικής, υπάρχουν αμέτρητα θέματα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθούν. Το νόημα της ζωής, οι νόμοι της γενικής σχετικότητας, η κβαντική μηχανική, το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, όλα αυτά προκαλούν πονοκέφαλο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο — χωρίς αμφιβολία, το μεγαλύτερο από όλα. Ίσως το πιο μπερδεμένο γρίφο που έχει παρουσιάσει ποτέ το Χάμπντεν. Ίσως. Μετά από μια ώρα που η Σκωτία είχε ξεκάθαρα υστερήσει και βρισκόταν πίσω στο σκορ 1-0, όταν θα έπρεπε να ήταν 2-0 ή 3-0, πώς κατάφερε να κερδίσει τελικά αυτόν τον αινιγματικό προκριματικό αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο με 3-1», τονίζει.

Η σκωτσέζικη έκδοση της Sun μίλησε για... ληστεία: «Θα κρεμαστεί η η σκωτσέζικη σημαία πάνω στο Άγαλμα της Ελευθερίας. Γιατί αυτή η νίκη της Σκωτίας στο Χάμπντεν χθες το βράδυ σε έκανε να πιστέψεις ότι μερικά πράγματα απλώς ήταν γραφτό να συμβούν. Ήταν μια τραγωδία για τους Έλληνες. Για τη Σκωτία, τίποτα λιγότερο από μια… τέλεια ληστεία. Όμως, στο τέλος αυτού του προκριματικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν απλώς υπέροχο να βλέπεις μια ομάδα της Σκωτίας να κερδίζει για μια φορά ένα παιχνίδι που πραγματικά θα έπρεπε να είχε χάσει».

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκανε περίπατο κόντρα στο Λιχτενστάιν και διατήρησε ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισής του το Καζακστάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει δυναμικά ο Γιόβετιτς – Φουλ ρυθμοί και... προσεχώς δράση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ανακοίνωση-θέση της EuroLeague για το NBA Europe και τις διαπραγματεύσεις της με NBA και FIBA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόμπερτσον: «Ένα παιχνίδι είναι 90 λεπτά, όχι 60»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προετοιμάζει το έδαφος για ανάκαμψη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εκτός εθνικής Ισπανίας και ο Ντάνι Όλμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελλάδος: Κανονικά προπονήθηκε ο Ιωαννίδης, όλοι διαθέσιμοι εν όψει Δανίας

Category image

Έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029 η ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Ύμνοι Γκουαρδιόλα για Φλικ: «Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και έχει την ποδοσφαιρική ιδέα του Κρόιφ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιαμπουλλής: «Δεν είμαστε σε θέση να υποτιμήσουμε κανέναν»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Συνεχίζει να ζει το απόλυτο όνειρο ο Εστεβάο μετά την «ντοπιέτα» με τη Βραζιλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Απόλλωνας επικράτησε με 2-0 την Εθνική Ελπίδων!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτίει με Πανσερραϊκό ο Ζίβκοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Μικιταριάν: «Ο Μουρίνιο με παρακαλούσε να φύγω από τη Γιουνάιτεντ, του είπα ότι είναι μ@λ@κ@ς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Εθνική μας πριν από 27 χρόνια στο Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη