Αυτές είναι οι πιθανότητες της Ελλάδας για να πάρει την πρόκριση

Η Εθνική Ελλάδας αδίκησε τον εαυτό της απέναντι στη Σκωτία και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε, υπέστη ανατροπή και ηττήθηκε 3-1 στο «Χάμπντεν Παρκ».

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμεινε στους τρεις βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από Δανία και Σκωτία και πλέον χρειάζεται συγκεκριμένο συνδυασμό αποτελεσμάτων για την κατάληψη μία εκ των δύο πρώτων θέσεων.

Στο άλλο ματς της βραδιάς η Δανία μετέτρεψε την αναμέτρηση της σε... υγιεινό περίπατο απέναντι στη Λευκορωσία. Η πρωτοπόρος του ομίλου και η επόμενη αντίπαλος της «γαλανόλευκης» την Κυριακή (12/10, 21:45), διέλυσε την αντίπαλο της με 6-0 και βελτίωσε κατά πολύ τη διαφορά τερμάτων της, η οποία είναι και το πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων.

Από την πλευρά της, η Σκωτία μετά από τη νίκη της στο «Χάμπτεν Παρκ» επί του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητές της να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, φτάνοντας περίπου στο 88%. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Σκωτία μπαίνει σε εξαιρετική θέση για την πρόκριση, καθώς πλέον εξαρτάται λιγότερο από τα αποτελέσματα των υπολοίπων αγώνων.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Στιβ Κλαρκ φαίνεται πως έχει τον πρώτο λόγο, σύμφωνα με το «Football Meets Data», με 65,4% πιθανότητες να τερματίσει δεύτερη και 22,8% να τερματίσει πρώτη στον όμιλο. Από την άλλη, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Οι πιθανότητες να τερματίσει τρίτη φτάνουν το 84,4%, ενώ μόλις 12,1% είναι οι πιθανότητες να καταφέρει να τερματίσει δεύτερη και να προκριθεί.

Οι πιθανότητες και οι xPoints

Οσον αφορά την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου, εκεί οι πιθανότητες είναι ελάχιστες, συγκεντρώνοντας μόλις 2.4% και αυτό διότι η Δανία φαντάζει αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί για την πάρει την πρόκριση, ούσα πρωτοπόρος στην κατάταξη με επτά βαθμούς. Το «Football Meets Data» σημειώνει μάλιστα και τους πιθανούς βαθμούς που μπορεί να συγκεντρώσουν οι ομάδες μέχρι το φινάλε των αγωνιστικών στον συγκεκριμένο όμιλο.

Για την «γαλανόλευκη» οι xPoints είναι εννέα, τη στιγμή που μετά το τέλος τριών αγωνιστικών έχει συγκεντρώσει τρεις βαθμούς με απολογισμό τερμάτων 6-7. Θυμίζουμε πως την Κυριακή (12/10, 21:45) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοντράρεται εκτός έδρας με τη Δανία. για να υποδεχθεί στην επόμενη διακοπή των πρωταθλημάτων, στις 15 Νοεμβρίου τη Σκωτία (21:45), ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το εκτός έδρας ματς με τη Λευκορωσία στις 18 Νοεμβρίου (21:45).

Η βαθμολογία:

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

1. Δανία 9-0 7

2. Σκωτία 5-1 7

3. Ελλάδα 6-7 3

4. Λευκορωσία 1-13 0

Το πρόγραμμα της εθνικής Ελλάδας:

Δανία - Ελλάδα (12/10, 21:45)

Ελλάδα - Σκωτία (15/11, 21:45)

Λευκορωσία - Ελλάδα (18/11, 21:45)

