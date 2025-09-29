ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

Ολα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.

Cytavision Sports 3

22:00 Έβερτον - Γουέστ Χαμ

Cytavision Sports 4

19:30 Πάρμα - Τορίνο

21:45 Τζένοα - Λάτσιο

Cytavision Sports 5

08:00 Τένις: ATP 500 - Beijing

10:00 Τένις: ATP 500 - Beijing

16:00 Τένις: ATP 500 - Beijing

18:00  Τένις: ATP 500 - Beijing

Cytavision Sports 7

22:00 Αρούκα - Πόρτο

Cytavision Sports 8

10:00 Τένις: ATP 500 - Tokyo

12:00 Τένις: ATP 500 - Tokyo

22:00 Βαλένθια - Οβιέδο

Novasports 6

14:00 Τένις: WTA 1000 - Beijing

Novasports Prime

18:00 Aτρόμητος - Λάρισα

