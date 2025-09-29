To αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ολα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision Sports 3
22:00 Έβερτον - Γουέστ Χαμ
Cytavision Sports 4
19:30 Πάρμα - Τορίνο
21:45 Τζένοα - Λάτσιο
Cytavision Sports 5
08:00 Τένις: ATP 500 - Beijing
10:00 Τένις: ATP 500 - Beijing
16:00 Τένις: ATP 500 - Beijing
18:00 Τένις: ATP 500 - Beijing
Cytavision Sports 7
22:00 Αρούκα - Πόρτο
Cytavision Sports 8
10:00 Τένις: ATP 500 - Tokyo
12:00 Τένις: ATP 500 - Tokyo
22:00 Βαλένθια - Οβιέδο
Novasports 6
14:00 Τένις: WTA 1000 - Beijing
Novasports Prime
18:00 Aτρόμητος - Λάρισα