Κρίσιμο ματς με το «καλησπέρα» για την ΑΕΚ

Το πιο δύσκολο, μέχρι σήμερα, crash test θα δώσει η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς στην πρεμιέρα του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι», αήττητοι σε 12 ματς από το ξεκίνημα της σεζόν, αντιμετωπίζουν την Τσέλιε στη Σλοβενία το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 22:00 Cosmotesport) με στόχο να μπουν «με το δεξί» σε αυτή τη γρήγορη κούρσα των έξι αγωνιστικών. Απέναντί τους, μία ομάδα η οποία προελάυνει στο πρωτάθλημα Σλοβενίας, όπου βρίσκεται στην κορυφή με 9 νίκες και 1 ισοπαλίες στις πρώτες 10 αγωνιστικές. Μαζί με την Ευρώπη, έχει χάσει μόνο έναν σημαντικό αγώνα, από την ΑΕΚ Λάρνακας στους προκριματικούς του Europa League, ενώ η δεύτερη ήττα της, 4-2 εντός έδρας από τη Λουγκάνο, ήταν σε αδιάφορο ματς αφού είχε εξασφαλίσει την πρόκριση με το «εκκωφαντικό» 5-0 του πρώτου αγώνα.

 

Συνεπώς πρόκειται για μια ομάδα de facto δυσκολοκατάβλητη και για έναν πολύ σημαντικό σταθμό στην εφετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ. Με νίκη η Ένωση θα κάνει με το «καλησπέρα» αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ από τους παίκτες που υπολογίζονται στο βασικό rotation ο μόνος απών είναι ο Καλοσκάμης ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. 

 

Διαιτητής: Ντερεβίνσκι (Ουκρανία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

 

ΤΣΕΛΙΕ (Ριέρα): Λέμπαν, Νιέτο, Τουτισκίνας, Μπέιγκερ, Γέβσενακ, Ιοσίφοβ, Καρνίτσνικ, Κβέσιτς, Στουρμ, Λισάκοβιτς, Κοβάσεβιτς

 

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούιτς, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά, Γιόβιτς

 

Ελλαδα

