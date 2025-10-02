ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Παρί «πάγωσε» την Μπαρτσελόνα στο 90', «γκέλα» στο φινάλε για τη Σίτι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Παρί «πάγωσε» την Μπαρτσελόνα στο 90', «γκέλα» στο φινάλε για τη Σίτι

Mατσάρα στη Βαρκελώνη και ανατροπή από την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Το δεύτερο «πιάτο» της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League «σημαδεύτηκε» απ' τη μεγάλη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στη Βαρκελώνη και το 2-1 επί της Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, που κρίθηκε από ένα υπέροχο τελείωμα του Γκονσάλο Ράμος στο 90ό λεπτό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αλλά δεν πτοήθηκαν... Ισοφάρισαν με τον Μαγιουλού πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο και στο τελευταίο λεπτό του αγώνα έκανε το τέλειο «χτύπημα» επί της «Μπάρτσα».

Η Μάντσεστερ Σίτι «κόλλησε» την ίδια ώρα στο Πριγκηπάτο απέναντι στη Μονακό, μολονότι προηγήθηκε δύο φορές με τα γκολ του Έρλνγκ Χάαλαντ, καθώς δέχθηκε το γκολ της δεύτερης ισοφάριης στο 90ό λεπτό με το πέναλτι του Ντάιερ κι έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς.

Η δε Ντόρτμουντ έκανε... φύλλο και φτερό την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο "Signal Iduna Park", επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-1 και με πολυφωνία στην επίθεσή της, με τους Βάσκους να μην βρίσκουν ποτέ τρόπο... αντίδρασης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έχουν ως εξής:

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Αταλάντα (Ιταλία)-Μπριζ (Βέλγιο) 2-1

(74' πέν. Σάμαρτζιτς, 87' Πάσαλιτς - 38' Τζόλης)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-5

(25' πέν., 52', 74' Μπαπέ, 83' Καμαβινγκά, 90'+3 Ντίαζ)

Ίντερ (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0

(30', 65' Μαρτίνες, 34' Ντάμφρις)

Τσέλσι (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 1-0

(18' αυτ. Ρίος)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκ. (Γερμανία) 5-1

(4' Ρασπαντόρι, 33' Λε Νορμάν, 45'+1', 68' Γκριεζμάν, 82' πέν. Άλβαρες - 57' Μπούρκαρντ)

Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)-Τότεναμ (Αγγλία) 2-2

(53', 66' Χάουγκε - 68' Φαν ντε Φεν, 89' αυτ. Γκούντερσεν)

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 4-0

(6', 12' Παϊσάο, 26' Γκρίνγουντ, 52' Ομπαμεγιάνγκ)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-0

(16' πέν. Οσιμέν)

Πάφος (Κύπρος)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-5

(45' Όρσιτς - 15', 34' Κέιν, 20' Γκερέιρο, 31' Τζάκσον, 69' Ολίσε)

 

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 0-4

(17' Βόλτεμαντε, 43' πέν., 64' πέν. Γκόρντον, 80' Μπαρνς)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Κοπεγχάγη (Δανία) 2-0

(28' Ζουμπίρ, 83' Αντάι)

Άρσεναλ (Αγγλία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 2-0

(12' Μαρτινέλι, 90'+2' Σάκα)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1

(66' Κοφανέ - 72' Σαϊμπαρί)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 2-2

(18' Μιλαουτάτζε - 49' Γκάτι, 56' Κονσεϊσάο)

Νάπολι (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 2-1

(36', 79' Χόιλουντ - 62' πέν. Σουάρες)

Μονακό (Γαλλία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 2-2

(18' Τεζέ, 90' πέν. Ντάιερ - 15', 44' Χάαλαντ)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 4-1

(28' Σβένσον, 50' Τσουκουεμέκα, 83' Γκιρασί, 90'+1' Μπραντ - 61' Χουρουθέτα)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 1-2

(19' Φεράν Τόρες - 38' Μαγιουλού, 90' Γκονσάλο Ράμος)

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Παρί «πάγωσε» την Μπαρτσελόνα στο 90', «γκέλα» στο φινάλε για τη Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάλεψε αλλά υπέκυψε o Oλυμπιακός στην ανωτερότητα της Άρσεναλ

Ελλάδα

|

Category image

Oι τρεις «σίγουρες» αλλαγές και η άλλη... σκέψη που έχει στο μυαλό ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 3+4 στους «16» του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

BINTEO: Το 1-1, τα πέναλτι και η ερυθρόλευκη πρόκριση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μέσω πέναλτι η Νέα Σαλαμίνα πέταξε εκτός τον ΕΝ Ύψωνα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Mεγάλη ανατροπή για την Ανόρθωση και πρόκριση στους ομίλους του FIBA Europe Cup

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ψυχρολουσία, πέναλτι, παράταση και τελικά χαρούμενες αγκαλιές

ΑΕΛ

|

Category image

Ξεκαθάρισε εντελώς το σκηνικό με Φαμπιάνο - Η αποστολή για Μάιντς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η απάντηση του Μάρτινς στο ερώτημα της κοπέλας του γιατί πήγε στην ΑΕΛ και τον χρόνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Είμαι εδώ με την καρδιά μου και έτσι θέλω να παίζουν και οι παίκτες»

ΑΕΛ

|

Category image

Έβαλε τις βάσεις από το 20' και πήρε την πρόκριση ο Ακρίτας

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Γλίτωσε τεράστιο κάζο στην παράταση η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Στην Πετρολίνα ΑΕΚ ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο μπάσκετ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Στην παράταση το Εθνικός Λατσιών – ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη