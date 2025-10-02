Η Παρί «πάγωσε» την Μπαρτσελόνα στο 90', «γκέλα» στο φινάλε για τη Σίτι

Το δεύτερο «πιάτο» της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League «σημαδεύτηκε» απ' τη μεγάλη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στη Βαρκελώνη και το 2-1 επί της Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, που κρίθηκε από ένα υπέροχο τελείωμα του Γκονσάλο Ράμος στο 90ό λεπτό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αλλά δεν πτοήθηκαν... Ισοφάρισαν με τον Μαγιουλού πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο και στο τελευταίο λεπτό του αγώνα έκανε το τέλειο «χτύπημα» επί της «Μπάρτσα».

Η Μάντσεστερ Σίτι «κόλλησε» την ίδια ώρα στο Πριγκηπάτο απέναντι στη Μονακό, μολονότι προηγήθηκε δύο φορές με τα γκολ του Έρλνγκ Χάαλαντ, καθώς δέχθηκε το γκολ της δεύτερης ισοφάριης στο 90ό λεπτό με το πέναλτι του Ντάιερ κι έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς.

Η δε Ντόρτμουντ έκανε... φύλλο και φτερό την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο "Signal Iduna Park", επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-1 και με πολυφωνία στην επίθεσή της, με τους Βάσκους να μην βρίσκουν ποτέ τρόπο... αντίδρασης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έχουν ως εξής:

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Αταλάντα (Ιταλία)-Μπριζ (Βέλγιο) 2-1

(74' πέν. Σάμαρτζιτς, 87' Πάσαλιτς - 38' Τζόλης)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-5

(25' πέν., 52', 74' Μπαπέ, 83' Καμαβινγκά, 90'+3 Ντίαζ)

Ίντερ (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0

(30', 65' Μαρτίνες, 34' Ντάμφρις)

Τσέλσι (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 1-0

(18' αυτ. Ρίος)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκ. (Γερμανία) 5-1

(4' Ρασπαντόρι, 33' Λε Νορμάν, 45'+1', 68' Γκριεζμάν, 82' πέν. Άλβαρες - 57' Μπούρκαρντ)

Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)-Τότεναμ (Αγγλία) 2-2

(53', 66' Χάουγκε - 68' Φαν ντε Φεν, 89' αυτ. Γκούντερσεν)

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 4-0

(6', 12' Παϊσάο, 26' Γκρίνγουντ, 52' Ομπαμεγιάνγκ)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 1-0

(16' πέν. Οσιμέν)

Πάφος (Κύπρος)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-5

(45' Όρσιτς - 15', 34' Κέιν, 20' Γκερέιρο, 31' Τζάκσον, 69' Ολίσε)

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 0-4

(17' Βόλτεμαντε, 43' πέν., 64' πέν. Γκόρντον, 80' Μπαρνς)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Κοπεγχάγη (Δανία) 2-0

(28' Ζουμπίρ, 83' Αντάι)

Άρσεναλ (Αγγλία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 2-0

(12' Μαρτινέλι, 90'+2' Σάκα)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1

(66' Κοφανέ - 72' Σαϊμπαρί)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 2-2

(18' Μιλαουτάτζε - 49' Γκάτι, 56' Κονσεϊσάο)

Νάπολι (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 2-1

(36', 79' Χόιλουντ - 62' πέν. Σουάρες)

Μονακό (Γαλλία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 2-2

(18' Τεζέ, 90' πέν. Ντάιερ - 15', 44' Χάαλαντ)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 4-1

(28' Σβένσον, 50' Τσουκουεμέκα, 83' Γκιρασί, 90'+1' Μπραντ - 61' Χουρουθέτα)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 1-2

(19' Φεράν Τόρες - 38' Μαγιουλού, 90' Γκονσάλο Ράμος)