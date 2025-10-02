Βαθμολογία UEFA: Η Κύπρος 17η, σταθερά 11η η Ελλάδα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε απέναντι στην Άρσεναλ (ήττα με 2-0) αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη ή έστω την ισοπαλία και να προσφέρει στην προσπάθεια της Ελλάδας να αναρριχηθεί στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα παραμένει στην ενδέκατη θέση και τους 38.312 βαθμούς, αλλά δεν πλήρωσε την ήττα της Τετάρτης, καθώς και η Κοπεγχάγη, εκπρόσωπος της 13ης Δανίας, ηττήθηκε (2-0 από την Καραμπάγκ). Η Τσεχία παραμένει δέκατη με 40.700, η Νορβηγία δωδέκατη με 37.187 και η Δανία πίσω της με 35.981.

Από την αλλή η Κύπρος βρίσκετε στην 17η θέση με 29.287 και περιμένει σήμερα καλές παρουσίες από Ομόνοια και ΑΕΚ για να βρεθεί πιο κοντά στην 16η θέση που κατέχει η Ελβετία με 30.500.

Αναλυτικά η κατάταξη χωρών: