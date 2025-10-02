Αυτή τη φορά θέλει να μπει ιδανικά η ΑΕΚ

Να κάνει ποδαρικό με το δεξί στη League Phase του Conference League θα επιδιώξει η ΑΕΚ απόψε το βράδυ (22:00) κόντρα στην Αλκμάαρ.

Μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα σε βάρος του Άρη και της Ε.Ν. Ύψωνα, η ομάδα της Λάρνακας πάει με ανεβασμένη ψυχολογία στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της στη φάση της League Phase και θέλει να δώσει συνέχεια στα επιτυχημένα αποτελέσματα, παρόλο που άπαντες γνωρίζουν τις δυσκολίες που θα προκύψουν απέναντι στην πολύ δυνατή ολλανδική ομάδα.

Δεν είναι εύκολο το έργο για τους παίκτες του Ιμανόλ Ιδιάκεθ κόντρα σε μία ομάδα με ποιότητα που σύμφωνα με το transfermarkt κοστολογείται στα 104 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειωθεί ότι σε τέσσερα παιχνίδια μέσα στην «Αρένα» για τους προκριματικούς γύρους του Europa League το περασμένο καλοκαίρι, η ΑΕΚ κέρδισε τρεις φορές (την Παρτιζάν 1-0, την Τσέλιε 2-1 και τη Λέγκια 4-1), ενώ ηττήθηκε από την Μπραν Νορβηγίας (0-4).

Στον αγώνα με την Αλκμάαρ, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να σπάσει μια δυσμενή, γι’ αυτήν, παράδοση, αφού στις τρεις προηγούμενες φορές που αγωνίστηκε σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης (και τις τρεις φορές στο Europa League), στις πρεμιέρες είχε δεχθεί ισάριθμες ήττες. Το 2011-12 ηττήθηκε στο Ισραήλ από τη Μακάμπι Χάιφα με 1-0, το 2018-19 έχασε στο ΓΣΠ (τότε έδρα των Λαρνακέων) από τη Ζυρίχη με 0-1, ενώ τη σεζόν 2022-23 ηττήθηκε από τη Ρεν στην «Αρένα» με 1-2.

Περιορίζουν το βάθος

Στο αγωνιστικό κομμάτι, εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας είναι, για διαφορετικούς λόγους, οι Καμπρέρα, Xάιρο, Γκαρσία, Σαμπορίτ, Ανγκιέλσκι και Γιουσέφ. Απουσίες που περιορίζουν το βάθος στον πάγκο των κιτρινοπράσινων. Και τούτο, ίσως αποδειχθεί πρόβλημα σε περίπτωση που προκύψει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αντίθετα, διαθέσιμος θα είναι ο Σουάρεθ. Η ΑΕΚ αναμένεται να παραταχθεί με τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ναλί, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Ρούμπιο ή Μιραμόν, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς. Φανέλα βασικού προβάρει και ο Τσακόν.

Όσον αφορά την προσέλευση κόσμου, δεν μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη. Είναι και η ώρα τέτοια που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Στην ΑΕΚ πάντως ελπίζουν σε μαζική παρουσία ώστε να στηριχθούν οι παίκτες στην προσπάθεια για επιτυχημένο αποτέλεσμα.