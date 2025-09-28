ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ρεκόρ που μοιράζεται η Σεβίλλη του Αλμέιδα με Μπαρτσελόνα με Ρεάλ

Ο Ματίας Αλμέιδα είναι λίγους μόλις μήνες στην Σεβίλλη ωστόσο μπορεί να καμαρώνει ήδη για ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που έχει η ομάδα του όσον αφορά στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, το οποίο το μοιράζεται μόνο με τις Μπαρτσελονα και Ρεάλ.

Έξω πάμε καλά! Αυτό είναι το μότο που θα μπορούσε κάλλιστα να συνοδεύει την Σεβίλλη στην εκκίνηση της φετινής σεζόν στην La Liga, με τους νερβιονένσες να αγνοούν ακόμη τη χαρά της νίκης στο Σάντσεθ Πιθχουάν (1 ισοπαλία – 2 ήττες) αλλά να πηγαίνουν από επιτυχία σε επιτυχία όταν αγωνίζονται εκτός έδρας.

Το απόγευμα της Κυριακής συμπλήρωσαν τρεις διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα χάρη στο 1-0 επί της Ράγιο Βαγεκάνο, που ήρθαν ως “απάντηση” στο προηγούμενο αρνητικό σερί των έξι ηττών εκτός έδρας που μετρούσε το κλαμπ, με τον Ματίας Αλμέιδα να οδηγεί μάλιστα τους Ανδαλουσιανούς σε ένα σπουδαίο ρεκόρ.

Αυτό αφορά τις επιτυχίες τους εκτός έδρας καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει κερδίσει περισσότερα παιχνίδια μακριά από το σπίτι της όσον αφορα στα πέντε τοπ πρωταθλήματα της Γηραιάς Ηπείρου (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), με την Σεβίλλη να έχει 3 εκτός έδρας νίκες, όσες και η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ.

