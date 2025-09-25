Οι μεταδόσεις σήμερα (25/9)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 25/9
ΡΙΚ 1
22:00 Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός
Cytavision Sports 2
19:00 Φούτσαλ: ΑΕΛ - Ομόνοια
Cytavision Sports 3
19:45 Γκο Αχέντ Ινγκλς - Στεάουα
22:00 Άστον Βίλα - Μπολόνια
Cytavision Sports 4
19:45 Λιλ - Μπραν
22:00 Στουτγκάρδη - Θέλτα
Cytavision Sports 5
22:00 Ουτρέχτη - Λιόν
Cytavision Sports 6
22:00 Σάλτσμπουργκ - Πόρτο
Cytavision Sports 7
22:00 Ρέιντζερς - Γκενκ
Cytavision Sports 8
12:30 Tένις: ΑΤΡ 500 - Tokyo
19:30 Τζένοα - Έμπολι
22:30 Οβιέδο - Μπαρτσελόνα