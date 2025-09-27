Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (27/09)
Cytavision Sports 1
19:00 ΑΕΛ - Ακρίτας
Cytavision Sports 2
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΚ
Cytavision Sports 3
14:30 Mπρέντφορντ - Μάντσεστερ Γ.
17:0 Κρίσταλ Πάλας - Λίβερπουλ
19:30 Νότιγχαμ Φόρεστ - Σάντερλαντ
22:00 Τότεναμ - Γουλβς
Cytavision Sports 4
17:00 Λιντς - Μπόρνμουθ
19:00 Γιουβέντους - Αταλάντα
21:45 Κάλιαρι - Ίντερ
Cytavision Sports 5
17:00 Μάντσεστερ Σιτι - Μπέρνλι
20:00 Βόλος - Αστέρας Τρ.
Cytavision Sports 6
09:00 Moto GP – Σπριντ
18:00 Ολυμπιακός - Λεβαδειακός
Cytavision Sports 7
17:00 Τσέλσι - Μπράιτον
22:30 Εστορίλ - Σπόρτινγκ
Cytavision Sports 8
10:00 Τένις: ATP 500 - Tokyo
17:15 Ατλέτικο - Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Βιγιαρεάλ - Μπιλμπάο
Novasports Prime
20:30 Άρης - Πανσερραϊκός
Novasports 3
16:30 Ζανκτ Παουλί - Λεβερκούζεν
19:30 Γκλάντμπαχ - Άιντραχτ
Novasports 5
16:30Μάιντς - Ντόρτμουντ
Novasports extra1
16:30 Βόλφσμπουργκ - Λειψία
Novasports extra2
16:30 Χάιντενχαϊμ - Άουγκσμπουργκ
Novasports Start
21:30Μπόχουμ - Ντίσελντορφ
Cablenet Sports 1
19:00 Πάφος FC - Oλυμπιακός
Cablenet Sports 2
18:00 Λοριάν - Μονακό
20:00 Τουλούζ - Ναντ
22:05 Παρί Σεν Ζερμέν - Οσέρ
Cablenet Sports 3
19:00 Μπάσκετ: Μάλαγα - Βαλένθια
22:00 Μπάσκετ: Ρεάλ Μ. - Τενερίφη