ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (27/09)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (27/09)

Δείτε στην TV

Cytavision Sports 1

19:00 ΑΕΛ - Ακρίτας

Cytavision Sports 2

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΕΚ

Cytavision Sports 3 

14:30 Mπρέντφορντ - Μάντσεστερ Γ.

17:0 Κρίσταλ Πάλας - Λίβερπουλ

19:30 Νότιγχαμ Φόρεστ - Σάντερλαντ

22:00 Τότεναμ - Γουλβς

Cytavision Sports 4

17:00 Λιντς - Μπόρνμουθ

19:00 Γιουβέντους - Αταλάντα

21:45 Κάλιαρι - Ίντερ

Cytavision Sports 5

17:00 Μάντσεστερ Σιτι - Μπέρνλι

20:00 Βόλος - Αστέρας Τρ.

Cytavision Sports 6

09:00 Moto GP – Σπριντ

18:00 Ολυμπιακός - Λεβαδειακός

Cytavision Sports 7

17:00 Τσέλσι - Μπράιτον

22:30 Εστορίλ - Σπόρτινγκ

Cytavision Sports 8

10:00 Τένις: ATP 500 - Tokyo

17:15 Ατλέτικο - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Βιγιαρεάλ - Μπιλμπάο

Novasports Prime 

20:30 Άρης - Πανσερραϊκός

Novasports 3

16:30 Ζανκτ Παουλί - Λεβερκούζεν

19:30 Γκλάντμπαχ - Άιντραχτ

Novasports 5

16:30Μάιντς - Ντόρτμουντ

Novasports extra1

16:30 Βόλφσμπουργκ - Λειψία

Novasports extra2

 

 

16:30 Χάιντενχαϊμ - Άουγκσμπουργκ

Novasports Start

21:30Μπόχουμ - Ντίσελντορφ

Cablenet Sports 1

19:00 Πάφος FC - Oλυμπιακός

Cablenet Sports 2

18:00 Λοριάν - Μονακό

20:00 Τουλούζ - Ναντ

22:05 Παρί Σεν Ζερμέν - Οσέρ

Cablenet Sports 3

19:00 Μπάσκετ: Μάλαγα - Βαλένθια

22:00 Μπάσκετ: Ρεάλ Μ. - Τενερίφη

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Super League: Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό και Αρη

Ελλάδα

|

Category image

«Καρφωμένοι» σε δύο μέτωπα

ΑΕΛ

|

Category image

Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (27/09)

TV

|

Category image

Απόλυτος record-man ο Κέιν και τεσσάρα η Μπάγερν πριν την Πάφο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει και αποδείξεις ο Καρσέδο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

O μονόδρομος για την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

O Παρνασσός έσπασε το σερί της Sabbianco Ανόρθωση και πήρε τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Χαντμπολ

|

Category image

Ρατσκόφ: «Κερδίσαμε και για τον Δώρο Ιερόπουλο – Σπουδαία αντίδραση μετά την ήττα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του Άρη στον Εθνικό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Ομόνοια κατέκτησε το Super Cup Γυναικών σε βάρος των Apollon Ladies

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Ρωτάτε την ομάδα για το μέλλον μου»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κυρίαρχος ο Άρης, «καθάρισε» τον Εθνικό με τριάρα στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιστροφή Χαραλάμπους στον Ολυμπιακό Λευκωσίας με τη μορφή δανεισμού

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Τεράστιο πλήγμα με Ζόκε στην ΑΕΛ - Η αποστολή κόντρα στον Ακρίτα

ΑΕΛ

|

Category image

Κοντά σε συμφωνία με τον Στέφανο Σένσι η «Κυρία»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη