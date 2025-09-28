ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αταμάν: «Τρέλα, ξοδεύουν 80 εκατομμύρια για έναν παίκτη, για να πάρουν το πρωτάθλημα»

Ενοχλημένος από το γεγονός ότι στην Τουρκία όλοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Η Τουρκία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο EuroBasket 2025, όμως ο Εργκίν Αταμάν δεν αισθάνεται ότι έχει λάβει, εκείνος και οι αθλητές του, την αναγνώριση που αξίζει από τα media της χώρας.

“Έχουν καταστρέψει τα μέσα της χώρας, στην αθλητική κοινότητα. Υπάρχει μία τρέλα για το ποδόσφαιρο. Τα πηγαίνουμε τόσο καλά στη EuroLeague, αλλά δεν βρισκόμαστε στην ατζέντα. Οι πρόεδροι αλλάζουν επειδή οι ποδοσφαιρικές ομάδες αποτυγχάνουν. Κι όμως, το ενδιαφέρον όλων για το ποδόσφαιρο παραμένει έντονο” είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο S Spor, στη media day των πράσινων εν όψει της σεζόν 2025/26.

“Το ποδόσφαιρο έχει τη δική του οικονομία. Ξοδεύονται τόσα εκατομμύρια αλλά δεν έρχονται επιτυχίες στην Ευρώπη. Η ομάδα μου, η Γαλατασαράι, έδωσε 80 εκατομμύρια για τον Όσιμεν κι όλα αυτά για να πάρει το πρωτάθλημα. Το κριτήριο θα έπρεπε να είναι η επιτυχία στην Ευρώπη, να φτάσεις στα ημιτελικά μιας διοργάνωσης έστω, όχι να πάρεις αναγκαστικά το τρόπαιο. Κι αυτό δεν έχει συμβεί. Η αντιπαλότητα και οι εντάσεις με τους διαιτητές, είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει δομή, όλοι συζητούν για τους διαιτητές” πρόσθεσε ο Αταμάν.

sport24.gr

 

Διαβαστε ακομη