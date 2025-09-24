Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης (23/09)
ΓΗΠΕΔΟ
Εξ αναβολής ματς στην Κύπρο αλλά και πολλά παιχνίδια σε Ελλάδα και διεθνή χώρο.
Cytavision Sports 3
19:45 ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τ.Α.
22:00 Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ
Cytavision Sports 4
17:00 Αστέρας Τρ. - Ολυμπιακός
19:45 Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς
22:00 Νις - Ρόμα
Cytavision Sports 5
15:00 Βόλος - Ατρόμητος
19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός
22:00 Φράιμπουργκ - Βασιλεία
Cytavision Sports 6
15:00 Καλλιθέα - ΟΦΗ
22:00 Λάρισα - Λεβαδειακός
22:00 Μπράγκα - Φέγενορντ
Cytavision Sports 7
15:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Ερ. Αστέρας - Σέλτικ
Cytavision Sports 8
10:00 Tένις: ΑΤΡ 500 – Tokyo
18:00 Πάρμα - Σπέτσια
22:30 Ατλέτικο - Βαγιεκάνο
Cablenet Sports 1
19:00 Πάφος FC - Ένωση