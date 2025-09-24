ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης (23/09)

Εξ αναβολής ματς στην Κύπρο αλλά και πολλά παιχνίδια σε Ελλάδα και διεθνή χώρο.

Cytavision Sports 3

19:45 ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τ.Α.

22:00 Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ

Cytavision Sports 4

17:00 Αστέρας Τρ. - Ολυμπιακός

19:45 Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς

22:00 Νις - Ρόμα

Cytavision Sports 5

15:00 Βόλος - Ατρόμητος

19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός

22:00  Φράιμπουργκ - Βασιλεία

Cytavision Sports 6

15:00 Καλλιθέα - ΟΦΗ

22:00 Λάρισα - Λεβαδειακός

22:00 Μπράγκα - Φέγενορντ

Cytavision Sports 7

15:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

22:00 Ερ. Αστέρας - Σέλτικ

Cytavision Sports 8

10:00 Tένις: ΑΤΡ 500 – Tokyo

18:00 Πάρμα - Σπέτσια

22:30 Ατλέτικο - Βαγιεκάνο

Cablenet Sports 1

19:00 Πάφος FC - Ένωση

