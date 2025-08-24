ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (24/08)



Oι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (24/08)

Cytavision Sports 1

20:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΠΟΕΛ

Cytavision Sports 2

19:00 Εθνικός Άχνας - Ακρίτας

Cytavision Sports 3

16:00 Κρίσταλ Πάλας - Νότιγχαμ Φόρεστ

18:30 Φούλαμ - Μάντσεστερ Γ.

22:30 Οβιέδο - Ρεάλ Μαδρίτης

Cytavision Sports 4

16:00 Έβερτον - Μπράιτον

19:30 Κόμο - Λάτσιο

21:45 Ρόμα - Μπολόνια

Cytavision Sports 5

20:00 Πόρτο - Κάζα Πία

Cytavision Sports 6

12:00 Moto GP – Moto 3

13:15 Moto GP – Moto 2

15:00 Moto GP – Αγώνας

21:45 Γιουβέντους - Πάρμα

Cytavision Sports 7

19:30 Κάλιαρι - Φιορεντίνα

21:45 Αταλάντα - Πίζα

Cytavision Sports 8

17:00 Μπόρνμουθ - Γουλβς

20:30 Βιγιαρεάλ - Τζιρόνα

Cablenet Sports 1

18:15 Στραμπούργκ - Ναντ

Cablenet Sports 2

16:00 Λοριάν - Ρεν

18:15 Χάβρη - Λανς

21:45 Λιλ - Μονακό

Cablenet Sports 3

17:45 Άγιαξ - Χεράκλες

Novasports Prime

21:00 ΠΑΟΚ - Λάρισα

Novasports 2

16:30 Μάιντς - Κολωνία

Novasports 3

14:30 Ντάρμσταντ - Χέρτα

18:30 Γκλάντμπαχ - Αμβούργο

