Oι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (24/08)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Cytavision Sports 1
20:00 Ε.Ν. Ύψωνα - ΑΠΟΕΛ
Cytavision Sports 2
19:00 Εθνικός Άχνας - Ακρίτας
Cytavision Sports 3
16:00 Κρίσταλ Πάλας - Νότιγχαμ Φόρεστ
18:30 Φούλαμ - Μάντσεστερ Γ.
22:30 Οβιέδο - Ρεάλ Μαδρίτης
Cytavision Sports 4
16:00 Έβερτον - Μπράιτον
19:30 Κόμο - Λάτσιο
21:45 Ρόμα - Μπολόνια
Cytavision Sports 5
20:00 Πόρτο - Κάζα Πία
Cytavision Sports 6
12:00 Moto GP – Moto 3
13:15 Moto GP – Moto 2
15:00 Moto GP – Αγώνας
21:45 Γιουβέντους - Πάρμα
Cytavision Sports 7
19:30 Κάλιαρι - Φιορεντίνα
21:45 Αταλάντα - Πίζα
Cytavision Sports 8
17:00 Μπόρνμουθ - Γουλβς
20:30 Βιγιαρεάλ - Τζιρόνα
Cablenet Sports 1
18:15 Στραμπούργκ - Ναντ
Cablenet Sports 2
16:00 Λοριάν - Ρεν
18:15 Χάβρη - Λανς
21:45 Λιλ - Μονακό
Cablenet Sports 3
17:45 Άγιαξ - Χεράκλες
Novasports Prime
21:00 ΠΑΟΚ - Λάρισα
Novasports 2
16:30 Μάιντς - Κολωνία
Novasports 3
14:30 Ντάρμσταντ - Χέρτα
18:30 Γκλάντμπαχ - Αμβούργο