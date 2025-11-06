Οι υποψήφιοι για τα φετινά βραβεία «The Best» της FIFA

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για τα βραβεία «The Best», τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο από τη FIFA!

Για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή για το 2025, υποψήφιοι είναι ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν, μαζί με τους συμπαίκτες του Χακίμι, Νούνο Μέντες και Βιτίνια. Στη λίστα βρίσκονται επίσης οι Χάρι Κέιν (Μπάγερν), Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι), Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ και οι Πέδρι Ραφίνια, Γιαμάλ της .Μπαρτσελόνα.

Υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου προπονητή της χρονιάς, είναι οι Μικέλ Αρτέτα (Άρσεναλ), Λουίς Ενρίκε (Παρί), Χάνσι ΦΛικ (Μπαρτσελόνα), Έντσο Μαρέσκα (Τσέλσι), Άρνε Σλοτ (Λίβερπουλ), Ρομπέρτο Μαρτίνεθ (εθνική Βελγίου) και ο Χαβιέ Αγκίρε (εθνική Μεξικού).

Για το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα, υποψήφιοι είναι οι Άλισον (Λίβερπουλ), Κουρτουά (Ρεάλ), Ντοναρούμα (Παρί, Μάντσεστερ Σίτι), Μαρτίνες (Άστον Βίλα), Νόιερ (Μπάγερν), Ράγια (Άρσεναλ), Σόμερ (Ίντερ) και Σέζνι (Μπαρτσελόνα), ενώ γνωστές έγιναν και οι υποψήφιες για τα βραβεία του ποδοσφαίρου Γυναικών!

H ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου, ενώ η τελετή των απονομών θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο.

Cast your vote for #TheBest FIFA Football Awards 2025 🗳️



Following another memorable 12 months, FIFA is inviting the global football family to help honour the game's standout performers, with men's and women’s awards for best player, coach and goalkeeper all up for grabs 🏆 — FIFA (@FIFAcom) November 6, 2025

