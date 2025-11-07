ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Καρέτσας μοίραζε... γκολ στο 4-3 της Γκενκ - Αποτελέσματα και βαθμολογία Europa League

Η Μίντιλαντ η μοναδική αλάνθαστη!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε σπουδαίο ματς με τη Γκενκ στην Πορτογαλία, ήταν ο δημιουργός του πρώτου γκολ και του τέταρτου γκολ των Λιμβούργιων πριν έρθει το τελικό 4-3 επί της Μπράγκα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Η ομάδα του Τόρστεν Φινκ είχε σε μεγάλα κέφια τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό, ο οποίος στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έδωσε την ευκαιρία στον Χέιμανς να ισοφαρίσει και στο δεύτερο μέρος η Γκενκ έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, σκοράροντας άλλες τρεις φορές. Η τέταρτη με τον Μεντίνα στο 72' πάλι από ασίστ του Καρέτσα, ο οποίος στο 78' έδωσε την θέση του στον Στόκερς μέσα σε χειροκροτήματα από συμπαίκτες και τον προπονητή του.

Ρόμα, Μπέτις και Άστον Βίλα «καθάρισαν» από νωρίς τα παιχνίδια με Ρέιντζερς (2-0), Λιόν (2-0) και Μακάμπι Τελ Αβίβ βάζοντας «πλώρη» για την πρόκριση.

Η Μίντιλαντ είναι η μοναδική ομάδα από το πρώτο «πιάτο» της 4ης αγωνιστικής της league phase του Europa League, που συνεχίζει με το απόλυτο στη διοργάνωση. Νίκησε άνετα εντός έδρας τη Σέλτικ με 3-1 και επί της ουσίας, ενώ απομένουν άλλες τόσες... στροφές, έχει «αγκαλιάσει» την απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ.

Μεγάλο «διπλό» πήρε και η Θέλτα στην Κροατία με 3-1 επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ενώ... αέρας πέρασε από την Κυανή Ακτή και η Φράιμπουργκ με 3-1 επί της Νις.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Θέλτα (Ισπανία) 0-3

(4',44' Ντουράν, 28' αυτ. Ντομίνγκες)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 2-0

(60' Βέρτεσεν, 80' Τέρζιτς)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Λιλ (Γαλλία) 1-0

(85' πέν. Αρναούτοβιτς)

Βασιλεία (Ελβετία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 3-1

(18' πέν, 73' Σακίρι, 89' Σαλάχ - 58' Ολάρου)

Μίντιλαντ (Δανία) - Σέλτικ (Σκωτία) 3-1

(34' Έρλικ, 35' Γκορόρσα, 41' Φρανκουλίνο - 81' πέν. Χατάτε)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 0-0

Νις (Γαλλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3

(25' Κέβιν - 29' Μανζάνμπι, 39' πέν. Γκρίφο, 42' Σέρχαντ)

Μάλμε (Σουηδία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1

(85' Τζούριτσιτς)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 1-1

(48' Ροντρίγκες - 68' Σάινθ)

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Ρόμα (Ιταλία) 0-2

(13' Σούλε, 37' Πελεγκρίνι)

Μπέτις (Ισπανία) - Λιόν (Γαλλία) 2-0

(30' Εζαλζουλί, 35' Άντονι)

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-0

(45'+1 Μάατσεν, 59' πέν. Μάλεν))

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Γκενκ (Βέλγιο) 3-4

(30',71' Σαλαζάρ, 86' Λαγκερμπίλκε - 45'+2 Χέιμανς, 48' Σορ, 59' Χίεουν-Γκίου, 72' Μεντίνα)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 4-0

(54' Μπιάνκο, 67' Γιακουμάκης, 72' Κωνσταντέλιας, 76' Μπάμπα Ράχμαν)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 0-0

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-1

(32' Κανισόβσκι, 53' Καντου, 87' Ζόζεφ - 78' Σον)

Μπολόνια (Ιταλία) - Μπραν (Νορβηγία) 0-0

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-0

(84' Ελ Κανούς, 90'+1 Ούνταβ)

 

ΔΙΕΘΝΗ

