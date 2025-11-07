Εκνευρίστηκαν οι Ομονοιάτες για το πέναλτι, θύμωσαν οι Ελβετοί για την απόκρουση!

Η υπόδειξη, μέσω VAR κι αφού ελέγχθηκε από τον διαιτητή, πέναλτι σε βάρος της Ομόνοιας στο 90+9’, έφερε νεύρα στην πλευρά των πρασίνων.

Ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μετά που Έντγκαρς Μάλτσεφς ενστερνιζόμενος την άποψη του Κρίσταπς Ράτνιεκς έδειξε την άσπρη βούλα, χειροκρότησε ειρωνικά, με αποτέλεσμα να δεχθεί την κίτρινη κάρτα.

Από τις διαμαρτυρίες κάρτα δέχθηκε και ο Σίμιτς.

Μετά την απόκρουση του Ουζόχου, υπήρξε.. θυμός και από τους γηπεδούχους και μικροένταση, από την οποία προέκυψε κίτρινη και στον Χαμάς.