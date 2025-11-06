Το πρώτο (σε επίπεδο ανδρών) ευρωπαϊκό του Νεοφύτου «σβήστηκε» γρήγορα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο 35’ του αγώνα στην Ελβετία η Ομόνοια πήρε προβάδισμα με τον Άγγελο Νεοφύτου να σκοράρει με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Ντιουνκού, το πρώτο του ευρωπαϊκό τέρμα, σε επίπεδο ανδρών.

Ο 20χρονος επιθετικός έχει άλλο ένα γκολ στο βιογραφικό του, με την Κ19 της Ομόνοιας, σε αγώνα του Youth League με τον Ερυθρό Αστέρα τη σεζόν 2022-23 (σ.σ. η Ομόνοια είχε χάσει 2-1).

Η χαρά των πρασίνων όμως κράτησε μόλις πέντε λεπτά, καθώς στο 40’ οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να φέρουν τον αγώνα στα ίσα, με το σουτ του Μπερ να κοντράρει σε αμυντικούς, να ξεγελά τον Ουζόχο και να καταλήγει στα δίχτυα.

