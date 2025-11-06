Ιδιάκεθ: «Ήταν δύσκολο να επιτεθούμε σε τόσο κλειστή άμυνα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά την εντός έδρας ισοπαλία της ομάδας του με την Αμπερντίν για την 3η αγωνιστική του Conference League.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα. Κάναμε ευκαιρίες που μπορούσαμε να σκοράρουμε όμως δεν τα καταφέραμε. Ο αντίπαλος έπαιζε σε χαμηλό μπλοκ και έπαιζε καλά στην αντεπίθεση. Είχαμε αρκετές απουσίες αλλά δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, έχουμε επτά βαθμούς. Συνεχίζουμε...

Ήταν δύσκολο να επιτεθούμε σε τόσο κλειστή άμυνα, δεν μας έδιναν χώρο να κάνουμε ευκαιρίες. Απουσίαζαν και κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να ξεκλειδώσουν αυτές τις άμυνες, όπως οι Τσακόν και Ροντέν. Είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά στην ομάδα μας. Τρία μεγάλα παιχνίδια απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους, έχουμε μια καλή συγκομιδή συνεχίζουμε».

Για τους τραυματίες ενόψει του επόμενου αγώνα πρωταθλήματος: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω κάτι, πιστεύω μόνο στην επιστροφή Ρομπέρζ. Δεν πιστεύω σε κάτι άλλο, υποφέρουμε από αυτό».