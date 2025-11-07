ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ CONFERENCE: Πού βρίσκονται ΑΕΚ και Ομόνοια και τα παιχνίδια που απομένουν

Mε τη διεξαγωγή των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της διοργάνωσης .

H AEK, αν και δεν κατάφερε να πετύχει την τρίτη νίκη της στη διοργάνωση, παρέμεινε αήττητη με την ισοπαλία (0-0) με την Αμπερτίν και με εφτά βαθμούς διατηρείται στην πρώτη οκτάδα, όντας στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Από την άλλη, η Ομόνοια με την ισοπαλία 1-1 με την Λωζάνη στην Ελβετία έφθασε τους δύο βαθμούς, παραμένοντας εκτός θέσεων πρόκρισης, όντας στη 29η θέση.

Δείτε ΕΔΩ τη βαθμολογία.

Η συνέχεια

Απομένουν πλέον τρία παιχνίδια για ολοκλήρωση της League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης. Το πρόγραμμα για τις δυο κυπριακές ομάδες έχει ως εξής:

4η αγωνιστική (Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου)

19:45 Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

22:00 Ριέκα – ΑΕΚ

5η αγωνιστική (Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου)

19:45 Χάκεν – ΑΕΚ

22:00 Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια

6η αγωνιστική (Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου)

22:00 Ομόνοια – Ρακόβ

22:00 ΑΕΚ – Σκέντια