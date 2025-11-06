Με διπλό στη Σουηδία ο Παναθηναϊκός μπήκε στο κόλπο της πρόκρισης

Ο Παναθηναϊκός άλλαξε την εικόνα του στο δεύτερο μέρος και πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στη Μάλμε με 1-0 στο Ελέντα Στάντιον για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Τζούριτσιτς ήταν αυτός που λύτρωσε το τριφύλλι στο 85′ και χάρισε στην ομάδα του τρεις βαθμούς, η οποία έφτασε τους έξι.

Οι πράσινοι κινδύνεψαν αρκετές φορές στο πρώτο μέρος, κυρίως από ατομικά λάθη και κακή ανασταλτική λειτουργεία σε κάποιες στιγμές, ενώ έχασαν μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν στο 20′ με το χαμένο πέναλτι του Σβιντέρσκι.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ άλλαξε εικόνα, είχε δοκάρι με τον Τετέ και βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Τζούριτσιτς. Καλή εμφάνιση από τον Λαφόν, που δήλωσε παρών όποτε χρειάστηκε, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο κέρβερος Λαφόν και η χαμένη ευκαιρία του πέναλτι

Οι Σουηδοί απείλησαν αρχικά στο 8ο λεπτό του αγώνα, όταν ο Ρόσενγκρεν βρήκε τον χώρο και δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, με τον Λαφόν να αποκρούει και να παραχωρεί κόρνερ.

Ένα λεπτό μετά οι γηπεδούχοι είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Τζούριτς πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα κόντραρε στον Λάρσεν, στη συνέχεια στον Κώτσιρα, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έσωσε σωτήρια πάνω στη γραμμή.

Η ομάδα του Μπενίτεθ προσπάθησε να απειλήσει στο 10′ και το 14′ αντίστοιχα, αλλά το πλασέ του Ζαρουρί στην πρώτη περίπτωση πέρασε άουτ, όπως κι εκείνο του Τετέ τέσσερα λεπτά αργότερα.

Στο 18′ όμως, ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι μετά την πίεση του Τσιριβέγια. Ο Ισπανός έκοψε τον Μπουσούλατζιτς, μοίρασε στον Σβιντέρσκι, με τον Σκωτσέζο να ανατρέπει τον Πολωνό και τον ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο Έλμποργκ όμως, έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε το πέναλτι του Σβιντέρσκι, με τον Παναθηναϊκό να χάνει μία τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο Ελέντα Στάντιον.

Το τριφύλλι κινδύνευσε στο 38′, όταν έπειτα από λάθος του Τουμπά λίγο έξω από την περιοχή της Μάλμε, ο Εκόνγκ έκλεψε την μπάλα, με τους Σουηδούς να βγαίνουν στην αντεπίθεση με τρεις παίκτες και τον Πάλμερ Μπράουν να κόβει σωτήρια στο ύψος του πέναλτι.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με το 0-0 χάρη στις μεγάλες επεμβάσεις του τερματοφύλακά του. Κι αυτό γιατί στο 44′ ο Μπολίν πλάσαρε από κοντά, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε και ένα λεπτό μετά δήλωσε ξανά παρών στο σουτ του Στρίγκερ από διαγώνια θέση.

Το δοκάρι και ο λυτρωτής Τζούριτσιτς

Στο 49′ ο Μπολίν έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με τον Εκόνγκ που ήταν μόνος απέναντι από τον Λαφόν να κάνει κακό τελείωμα.

Ο Παναθηναϊκός άγγιξε το 1-0 στο 67′, όμως το φοβερό τελείωμα του Τετέ, σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών του Έλμποργκ, ο οποίος σε δεύτερο χρόνο μπλόκαρε.

Τρία λεπτά μετά ο Κυριακόπουλος σούταρε, η μπάλα ενώ είχε κατεύθυνση προς την εστίας, κόντραρε στον Γιόνσον και πέρασε άουτ, με τους πράσινους να έχουν ανεβάσει ρυθμό και να απειλούν την εστία του Έλμποργκ.

Η ομάδα του Μπενίτεθ βρήκε τελικά το γκολ που έψαχνε στο 85′. Ο Κυριακόπουλος σέντραρε από τα αριστερά, ο Τσέριν δεν μπόρεσε να μπει στη φάση, με τον Τζούριτσιτς να εκτελεί από το ύψος του πέναλτι και να νικά τον Έλμποργκ, πετυχαίνοντας το γκολ που έδωσε στους πράσινους τρεις σημαντικούς βαθμούς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης (60′ Τσέριν), Τετέ (82′ Μπακασέτας), Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι (46′ Πάντοβιτς)

ΜΑΛΜΕ: Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον, Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν (90+2′ Λεβίτσκι), Μπουσούλατζιτς (65′ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (65′ Σουμά), Χακσαμπάνοβιτς, Μπολίν (82′ Βέκια)

Πηγή: sport24.gr