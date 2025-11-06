Επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 10 χρόνια και έφτασε τις 106 νίκες ο Μπενίτεθ!

Με λυτρωτή τον Φίλιπ Τζούριτσιτς ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστιο διπλό με 1-0 επί της Μάλμε στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Στη Σουηδία ο προπονητής του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 10 χρόνια και αυτή ήταν η 106η νίκη του σε συνολικά σε 178 αναμετρήσεις -έχοντας παράλληλα 35 ισοπαλίες και 37 ήττες- στους πάγκους των Βαλένθια, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Ίντερ, Νάπολι και πλέον Παναθηναϊκού.

Σε επίπεδο Europa League ο 65χρονος τεχνικός. μετράει 36 αγώνες με 21 νίκες, επτά ισοπαλίες και οκτώ ήττες.

