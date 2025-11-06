Μπήκε και μετά από ένα επτάλεπτο βγήκε άρον-άρον ο Μαέ

Αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε στην Ομόνοια στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λωζάνη με τον Ράιαν Μαέ.

Ο επιθετικός των πρασίνων πέρασε στον αγώνα στο 73’ όμως μετά από μερικά λεπτά ένιωσε ενοχλήσεις και ζήτησε άμεσα αλλαγή.

Ο Χένινγκ Μπεργκ τον αντικατέστησε άμεσα με τον Εβάντρο.

Όπως είναι φυσιολογικό, πλέον υπάρχει αγωνία κατά πόσον ο Μαέ θα είναι σε θέση να ενισχύσει τους πρασίνους στο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής ενόψει ΑΠΟΕΛ.