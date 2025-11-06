Δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς η ΑΕΚ, γλίτωσε βαθμό στο φινάλε

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάμροκ Ρόβερς, καθώς πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στην OPAP Arena (1-1). Ο Μπερκ άνοιξε το σκορ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι από λανθασμένη υπόδειξη του διαιτητή για μαρκάρισμα του Μαρίν στον ΜακΓκόβερν.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε με τον ίδιο τρόπο. Ο Γκραντ έκανε χέρι στην περιοχή της ομάδας του, ο Μουνυοέρα είδε τη φάση πέντε λεπτά και ύστερα έδωσε πέναλτι με τον Γιόβιτς να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα.

Στο υπόλοιπο του αγώνα οι κιτρινόμαυροι έγιναν απειλητικοί κυρίως με σέντρες ειδικά στο δεύτερο μέρος, ενώ οι Ιρλανδοί αμυνόντουσαν πίσω από την μπάλα και προσπαθούσαν να ροκανίσουν τον χρόνο.

Η Ένωση έφτασε τους τέσσερις βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική θα μονομαχήσει με τη Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι, ενώ η Σάμροκ Ρόβερς έμεινε στον έναν βαθμό.

Έτσι παρέταξε την Ένωση ο Νίκολιτς

Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε πέντε αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Ο Πήλιος ξεκίνησε αντί του Πενράις στο αριστερό άκρο. Παράλληλα άλλαξε όλη τη γραμμή κρούσης με Γκατσίνοβιτς – Κουτέσα στις δύο πτέρυγες και τον Μάνταλο πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Το ανύπαρκτο πέναλτι έβαλε σε θέση ισχύος τους Ιρλανδούς

Το ματς ξεκίνησε με την ΑΕΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τη Σάμροκ Ρόβερς να περιμένει πίσω από την μπάλα. Η πρώτη τελική της στο ματς ήταν ένα σουτ του Γιόβιτς από δύσκολη γωνία στο 8′ που εξουδετερώθηκε εύκολα. Στο 10ο λεπτό ο Κουτέσα πλάσαρε όμορφα μέσα από την περιοχή, αλλά ο ΜακΓκίντι σταμάτησε με τα πόδια.

Ένα λεπτό μετά ο Γκατσίνοβιτς εκτέλεσε με καλές προϋποθέσεις από το ημικύκλιο της περιοχής, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά.

Στο 18ο λεπτό η Σάμροκ κέρδισε πέναλτι που στην καλύτερη χαρακτηρίζεται αυστηρό, σε μαρκάρισμα του Μαρίν στον ΜακΓκόβερν. Ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση, αλλά εκείνος επέμεινε στην αρχική του απόφαση. Ο Μπουρκ ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε.

Μετά το γκολ οι κιτρινόμαυροι ήταν εκείνοι που πίεζαν κατά κύριο λόγο, αφού κυνηγούσαν στο σκορ. Ωστόσο δημιούργησαν λίγες καλές φάσεις προς την αντίπαλη εστία.

Στο 23ο λεπτό ο Μαρίν βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ. Τρία λεπτά μετά ο Γκατσίνοβιτς έπιασε μια αδύναμη κεφαλιά που έπιασε εύκολα ο ΜακΓκίντι, ενώ ένα λεπτό μετά ο Κουτέσα δεν έπιασε σωστά την προβολή και η μπάλα πέρασε άουτ.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη των ευκαιριών πήρε ο Γκατσίνοβιτς. Στο 38ο λεπτό έκανε το κοντρόλ μέσα στην περιοχή μετά από βαθιά μπαλιά του Πήλιου, αλλά το τελείωμά του ήταν άσχημο. Δύο λεπτά μετά ο Σέρβος έπιασε ένα ωραίο συρτό σουτ έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Οι τελευταίες αξιοσημείωτες φάσεις του πρώτου μέρους ήταν τα σουτ που επιχείρησε ο Μαρίν στο 43′ και το 45+5′, αλλά αμφότερα πέρασαν εκτός.

Το έσωσε στο τέλος με το πέναλτι του Γιόβιτς

Η ΑΕΚ στην πρώτη της φάση στο δεύτερο ματς βρήκε το γκολ με τον Γιόβιτς που πήρε το ριμπάουντ από την επέμβαση του ΜακΓκίντι στην κεφαλιά του Μουκουντί, όμως ήταν εκτεθειμένος και το γκολ δεν μέτρησε.

Ο Κοϊτά που πέρασε στο ματς ως αλλαγή προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση. Στο 54ο λεπτό το δυνατό σουτ που επιχείρησε εξουδετέρωσε με δυσκολία ο ΜακΓκίντι, ενώ στο 57ο λεπτό το σουτ που επιχείρησε κόντραρε στα σώματα.

Όσο περνούσε η ώρα η ΑΕΚ προσπαθούσε να απειλήσει κυρίως με γεμίσματα και κεφαλιές μέσα από την περιοχή. Στο 60ο λεπτό ο Μουκουντί πήρε μια ωραία κεφαλιά, όμως ο ΜακΓκίντι επενέβη σωτήρια. Τρία λεπτά μετά ο Γκατσίνοβιτς πλάσαρε μέσα από την περιοχή μετά από στρώσιμο του Πιερό, όμως ήταν εντελώς αδύναμο και δεν μπόρεσε να απειλήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Στο 66ο λεπτό ήταν ο Ρέλβας που απείλησε με το κεφάλι μετά από γέμισμα του Ρότα, αλλά δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός. Η ώρα περνούσε, η πίεση αυξανόταν με τους κιτρινόμαυρους να πηγαίνουν μονίμως σε βιαστικές αποφάσεις. Τα μακρινά σουτ των Πήλιου (76′), Κοϊτά (79′) και Γκατσίνοβιτς (80′) ήταν απελπιστικά άστοχες.

Στο 83ο λεπτό η Ένωση κέρδισε πέναλτι για χέρι του Γκραντ. Ο Γιόβιτς το μετέτρεψε σε γκολ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (90′ Περέιρα), Πινέδα, Μαρίν (46′ Πιερό), Κουτέσα (46′ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (90′ Βίντα), Μάνταλος, Γιόβιτς.

Σάμροκ: ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Οσάλιβαν, Μάθιους (46′ Γκραντ), Μάλι (72′ Κλαρκ), Νάγκεντ, Γουάτς (46′ Μπάρετ), ΜακΓκόβερν (68′ Μαντρόιου), Μπερκ (46′ ΜακΈνεφ).

