LIVE: Λωζάνη - Ομόνοια 1-1

Με στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, η Ομόνοια αντιμετωπίζει στην Ελβετία τη Λωζάνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Conference League.

Oι πράσινοι στοχεύουν να κάνουν «σεφτέ» στα τρίποντα πανηγυρίζοντας το πρώτο διπλό της ιστορίας τους σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για τερματισμό στην πρώτη 24άδα και πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση.

Η εξέλιξη του αγώνα:

90+4' - Το VAR κάλεσε τον διαιτητή για να δει φάση στην περιοχή της Ομόνοιας και δίνεταιν πέναλτι για χέρι του Κούσουλου.

90+3' Ο Ανδρέου κάνει το σουτ έξω από την περιοχή, πέφτει κι αποκρούσει ο τερματοφύλακας

65'- AKYΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Ο Ντιουνκού πέρασε στον Χατζηγιοβάνη ο οποίος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα, όμως δόθηκε επιθετικό φάουλ στην προσπάθεια του πρώτου

60' - Σέντρα του Ντιουνκού, δεν πρόλαβε να αγγίζει τη μπάλα ο Χατζηγιοβάνης που ήταν φάτσα με τον τερματοφύλακα

52' - Σέντρα από τον Χαμάς, κεφαλιά του Σίμιτς δεν βρήκε στόχο

47' -Απογειώνεται ο Ουζόχο και κόβει σε κόρνερ το σουτ του Ντιακιτέ

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

45+4' - Μετά από κόρνερ, ο Μουανγκά έκανε την κεφαλιά, με τη μπάλα να φεύγει έξω

45+3' - Σπουδαία απέκρουση από τον Ουζόχο στο φαλτσαριστό σουτ που επιχείρησε ο Ντιακιτέ λίγο έξω από την περιοχή

45+1' Σουτ από τον Ανδρέου, μπλοκαρίστηκε από αμυνόμενους

40' - ΓΚΟΛ. 1-1. Σουτ του Μπερ, η μπάλα βρήκε σε αμυντικό ξεγέλασε τον Ουζόχο και κατέληξε στα δίχτυα

34' - ΓΚΟΛ. 0-1. Μετά από σέντρα του Ντιουνκού, ο Νεοφύτου αμαρκάριστος έκανε την κεφαλιά στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα

29' - Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια που έφυγε στην αντεπίθεση, με τον Χατζηγιοβάνη να δίνει στον Ανδρέου, το τελείωμα του οποίου δεν ήταν καλό με τον τερματοφύλακα να διώχνει σε κόρνερ

28'- Σουτ εντός περιοχής από τον Χατζηγιοβάνη, δεν βρίσκει τον στόχο

25' - Σωστά τοποθετημένος ο Ουζόχο μάζεψε το μακρινό σουτ του Ντιακιτέ

12' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Ο Ντιουνκού πέρασε στον Χατζηγιοβάνη, αυτός έκανε τη σέντρα με τον Εράκοβιτς από κοντά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα. Το τέρμα ακυρώθηκε από το VAR για οφσάιντ, στην έναρξη της προσπάθειας από τον Χατζηγιοβάνη

Έναρξη του παιχνιδιού

ΛΩΖΑΝΗ: Λέτιτσα, Σόπι, Μουανγκά, Σο, Mπότι (74' Φοφανά), Ογιεντέτζι (46′ Μπελοκό), Ρότσε, Κουστόντιο, Λεκουεϊρί (46′ Αζντινί), Μπερ, Ντιακιτέ

OMONOIA: Ουζόχο, Ντιουνκού, Σίμιτς, Αγκουζούλ (46' Παναγιώτου), Χαμάς, Μάριτς (46' Κούσουλος), Π. Ανδρέου, Εράκοβιτς, Χατζηγιοβάνης (73' Σεμέδο), Α. Ανδρέου, Νεοφύτου (73' Mαέ, 80' Εβάντρο)

ΣΚΟΡΕΡ: 40' Μπερ / 34' Νεοφύτου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 31' Σο, 90+3' Κουστόντιο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έντγκαρς Μάλτσεφς

VAR: Κρίσταπς Ράτνιεκς