«Δεν ξέρω πως δόθηκε, δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» - Τι είπε για Μαέ και ΑΠΟΕΛ

Μετά τις αντιδράσεις του την ώρα του αγώνα (διαβάστε ΕΔΩ) ο Χένινγκ Μπεργκ έδειξε και στις δηλώσεις του στο ΡΙΚ ότι διαφωνεί για την υπόδειξη πέναλτι σε βάρος της Ομόνοιας στο φινάλε του αγώνα με τη Λωζάνη.

Ο Νορβηγός προπονητής τοποθετήθηκε επίσης για τις πολλές αλλαγές που έγιναν στο αρχικό σχήμα της ομάδας, τον τραυματισμό του Μαέ που αποχώρησε λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και τον αγώνα που ακολουθεί με τον ΑΠΟΕΛ.

Για τον αγώνα: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα, είχαμε τις καλύτερες και περισσότερες ευκαιρίες. Ήμασταν άτυχοι με το πέναλτι, το απέκρουσε ο Ούζοχο. Δεν ξέρω πως δόθηκε αυτό το πέναλτι, δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι’ αυτό. Επίσης το γκολ που σκόραραν ήταν μετά από δύο κόντρες».

Για τους δυο βαθμούς μετά από τρεις αγώνες: «Bλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προσπαθήσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι με την Ντρίτα και σήμερα αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά».

Για την αποχώρηση του Μαέ: « Πρέπει να το δούμε, είχε ένα μικρό τραυματισμό. Θέλαμε να τον προστατέψουμε πριν από αυτό το παιχνίδι, πιστέψαμε πως θα μπορούσε να αγωνιστεί λίγο σε αυτό το παιχνίδι».

Για τον αγώνα με ΑΠΟΕΛ: «Είναι αγώνας πρωταθλήματος, ανυπομονούμε γι' αυτό».