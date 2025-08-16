Φιλικά στην Κύπρο και πλούσια δράση στο εξωτερικό - Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (16/08)
Cytavision Sports 1
20:00 Φιλικό: Απόλλων - Ομόνοια Αρ.
Cytavision Sports 3
14:30 Άστον Βίλα - Νιούκαστλ
17:00 Τότεναμ - Μπέρνλι
19:30 Γουλβς - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision Sports 4
17:00 Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ
22:15 Κρεμονέζε - Παλέρμο
Cytavision Sports 5
16:30 Σαντχάουζεν - Λειψία
22:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 - Cincinnati
Cytavision Sports 6
16:00 Moto GP - Σπριντ
19:30 Κόμο - Σουντνιρόλ
22:30 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης
Cytavision Sports 7
19:00 Βενέτσια - Μάντοβα
22:30 Εστρέλα - Μπενφίκα
Cytavision Sports 8
17:00 Μπράιτον - Φούλαμ
20:30 Μαγιόρκα - Μπαρτσελόνα
Cablenet Sports 2
15:00 Ρεμς - Γκινγκάμπ
18:00 Λανς - Λιόν
20:00 Μονακό - Χάβρη
22:00 Νις - Τουλούζ
Cablenet Sports 3
19:45 Εξελσιόρ - Φέγενορντ
Novasports Prime
21:30 Στουτγκάρδη - Μπάγερν