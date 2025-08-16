ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φιλικά στην Κύπρο και πλούσια δράση στο εξωτερικό - Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (16/08)

Δημοσιευτηκε:

Φιλικά στην Κύπρο και πλούσια δράση στο εξωτερικό - Οι μεταδόσεις του Σαββάτου (16/08)

Cytavision Sports 1

20:00 Φιλικό: Απόλλων - Ομόνοια Αρ.

Cytavision Sports 3

14:30 Άστον Βίλα - Νιούκαστλ

17:00 Τότεναμ - Μπέρνλι

19:30 Γουλβς - Μάντσεστερ Σίτι

Cytavision Sports 4

17:00 Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ

22:15 Κρεμονέζε - Παλέρμο

Cytavision Sports 5

16:30 Σαντχάουζεν - Λειψία

22:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 - Cincinnati

Cytavision Sports 6

16:00 Moto GP - Σπριντ

19:30 Κόμο - Σουντνιρόλ

22:30 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης

Cytavision Sports 7

19:00 Βενέτσια - Μάντοβα

22:30 Εστρέλα - Μπενφίκα

Cytavision Sports 8

17:00 Μπράιτον - Φούλαμ

20:30 Μαγιόρκα - Μπαρτσελόνα

Cablenet Sports 2

15:00 Ρεμς - Γκινγκάμπ

18:00 Λανς - Λιόν

20:00 Μονακό - Χάβρη

22:00 Νις - Τουλούζ

Cablenet Sports 3

19:45 Εξελσιόρ - Φέγενορντ

Novasports Prime

21:30 Στουτγκάρδη - Μπάγερν

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

