Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εκθείασε τους Ντίνο Μήτογλου, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, καθώς πήγαν για προπόνηση στο Telekom Center Athens το απόγευμα της Παρασκευής (20/11), αμέσως μετά την επιστροφή του Παναθηναϊκού AKTOR από τη διαβοδολοβδομάδα σε Μπολόνια και Κάουνας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Κάναμε ένα σοβαρό παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα που παίζει καλό μπάσκετ, έχει καλές αποστάσεις, σουτάρει, κάνει διεισδύσεις. Οπότε είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που παίξαμε. Υποπέσαμε μόλις σε 5 λάθη, ενώ είχαμε και 9 κλεψίματα, κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Αυτό σημαίνει ότι ήμασταν πραγματικά συγκεντρωμένοι απόψε.

Και μάλιστα στο 5ο παιχνίδι μας σε 10 ημέρες. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε το παιχνίδι που ακολουθεί στη Βαλένθια, για αυτό και ξεκουράσαμε κάποιους παίκτες ή δώσαμε λίγα λεπτά σε άλλους. Ήταν απαραίτητο το να μοιράσουμε τον χρόνο.

Αύριο έχουμε ρεπό, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Χθες γυρίσαμε από ένα όχι και τόσο εύκολο ταξίδι. Τρεις παίκτες, ο Μήτογλου, ο Καλαϊτζάκης και ο Ρογκαβόπουλος ήρθαν απευθείας για προπόνηση. Αυτό με έκανε πραγματικά περήφανο και μου έδωσε έξτρα κίνητρο. Πάντα λέω πόσο σημαντικό είναι το κίνητρο και είναι κάτι που πάντα έχω. Πριν το ματς τους είπα ‘σας ευχαριστώ παιδιά, γιατί μου δώσατε έξτρα κίνητρο με τον τρόπο που δουλέψατε μετά από ένα τόσο δύσκολο ταξίδι’. Δεν έχει σημασία που δύο εξ αυτών δεν έπαιξαν (σσ. κόντρα στη Ζάλγκιρις). Δεν είναι σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι ότι ήξεραν πως θα έχουν ευκαιρία σήμερα και αυτή είναι η τέλεια προσέγγιση.

Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα δουλέψει στο διάστημα που έχουμε μπροστά μας και θα παίζουμε όλο και καλύτερα. Είμαι σίγουρος για αυτό. Σχετικά με τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, έχουμε κάποιους διεθνείς και θα αποφασίσουμε πόσες ημέρες θα δώσουμε ρεπό στους υπόλοιπους, κάτι που είναι λογικό, γιατί παίζουμε τώρα στην Τρίτη με τη Βαλένθια και μετά την μεθεπόμενη Παρασκευή με την Μπεσίκτας εκτός έδρας. Με βάση αυτό, θα διαμορφώσουμε το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα, σκεπτόμενοι ότι οι παίκτες χρειάζονται ξεκούραση αλλά κι εμείς πρέπει να προετοιμάσουμε το παιχνίδι.

Κάτι το οποίο επισημαίνω συνεχώς είναι ότι το πρώτο μας μέλημα είναι η υγεία των παικτών. Το ιατρικό επιτελείο έχει συστήσει στον Μαντζούκα να πάει σιγά-σιγά. Έχει ξεκινήσει κάποιες ατομικές προπονήσεις, αλλά σε ήπιο ρυθμό. Δεν θέλουμε να βιαστούμε, ούτε να τον πιέσουμε. Πρέπει και ο ίδιος να καταλάβει ότι αυτό είναι το καλύτερο για εκείνον κι ελπίζω ότι θα επιστρέψει σύντομα.

Στην Ιταλία και τη Λιθουανία πήραμε μαζί μας 14 παίκτες, ενώ συναντήσαμε σήμερα τον Δημήτρη Μωραΐτη και τον Γιάννη Κουζέλογλου. Για αυτό αποφάσισα να έρθουμε νωρίτερα στο γήπεδο και να συζητήσουμε για το Μαρούσι και να προετοιμάσουμε τα πάντα. Δεν ήθελα να τους πιέσω χθες να έρθουν στο γήπεδο μετά από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Δεν είναι εύκολο. Όλοι οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν την πνευματική προετοιμασία, το ότι πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή κι αυτό δεν είναι εύκολο. Εμένα το μέλημά μου είναι περισσότερο το να μοιράσω τα λεπτά, παρά τόσο το αποτέλεσμα.

Θέλω να πω ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Η Θύρα 13 κλείνει 60 χρόνια. Από τη δική μου πλευρά, θέλω να τους ευχαριστήσω για τη σπουδαία υποστήριξη τους όσα χρόνια είμαι στην ομάδα, σε όλα τα τμήματα του συλλόγου. Όμως θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα για το τμήμα μπάσκετ γιατί καταλαβαίνουν το πόσο σημαντικοί είναι για εμάς. Τους παρακαλώ να συνεχίσουν να εμπιστεύονται την ομάδα, να συνεχίσουν να μας υποστηρίζουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και έχω αυτή την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω να ζήσουμε ξανά καλές στιγμές όλοι μαζί.