Κωστή: «Εκεί βρίσκεται η δύναμή μας»

«Καμιά φορά, όταν πληγώνεται ο εγωισμός μας, μπορεί να προκύψει κάτι καλό. Στη διάρκεια των προηγούμενων αγωνιστικών το ποδόσφαιρο μας έδειξε πόσο απρόβλεπτο μπορεί να είναι. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα, όμως, παρά τις καλές εμφανίσεις, δεν καταφέραμε να πάρουμε τις νίκες που θέλαμε, ενώ υπήρξαν και ήττες που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει.

Το σημερινό αποτέλεσμα οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα παιδιά αποτελούν μια οικογένεια. Αξίζουν τεράστια συγχαρητήρια. Οι ποδοσφαιριστές μου αισθάνονται ότι ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι τους και αυτή είναι η στάση που έχουν απέναντι στο σωματείο. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και αυτό καλούμαστε να το αποδεικνύουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Εκεί βρίσκεται η δύναμή μας.

Παρά τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα, βρεθήκαμε σε μια βαθμολογική θέση που δεν μας ικανοποιεί. Σήμερα, όμως, κάναμε το πρώτο βήμα για να οδηγήσουμε την ομάδα εκεί όπου είχαμε σχεδιάσει από το καλοκαίρι. Η διακοπή θα μας βοηθήσει να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουν κάποιοι σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Έχουμε μπροστά μας ακόμη τέσσερα με πέντε πολύ σημαντικά παιχνίδια μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου και στόχος μας είναι να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να πάρουμε τους βαθμούς που στερηθήκαμε στις πρώτες αγωνιστικές.

Όσον αφορά την τακτική μας προσέγγιση, σήμερα επιλέξαμε να αμυνθούμε και να περιμένουμε τον αντίπαλο, κάτι που δεν συνηθίζουμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι δημιουργήσαμε τις πιο κλασικές ευκαιρίες, ακόμη κι αν δεν είχαμε την ίδια επιθετική εικόνα με προηγούμενα παιχνίδια στα οποία παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά πήραμε μόλις έναν ή κανέναν βαθμό.

Θέλω να δώσω ξανά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Είναι όλοι μια γροθιά και αποτελούν παράδειγμα για όλους μας».