ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λοσάδα: «Θέλω να είμαι κύριος και να παραδεχτώ πως η προσπάθεια του αντιπάλου ήταν μεγάλη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Διαβάστε όσα είπε ο Ερνάν Λοσάδα μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό και την ήττα με 1-0

«Ήρθε η στιγμή να χάσουμε ένα παιχνίδι. Θέλω να είμαι κύριος και να παραδεχθώ ότι η προσπάθεια του αντιπάλου ήταν μεγάλη. Δεν μου άρεσε το πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό που δουλεύουμε και ξεκινήσαμε να δημιουργούμε με διάφορους τρόπους. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμία δικαιολογία, είχαμε ελλείψεις όπως και η αντίπαλη ομάδα. Έχουμε διακοπή και ελπίζω με την επανέναρξη να έχω όλους τους ποδοσφαιριστές μου. Κερδίζουμε σαν ομάδα και χάνουμε σαν ομάδα».

«Θέλω να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, δεν θέλω να σημειώσω κάτι συγκεκριμένο».

«Από τα στημένα μπορούμε να σκοράρουμε και εμείς αλλά και οι αντίπαλοι. Επιτρέψτε στην ομάδα μου, να έχει μια κακή μέρα όπως την σημερινή».

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εικόνες... φιάσκο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας

AUTO MOTO

|

Category image

Και ο Αβέρωφ στο πάρτι για τα 100 του ΑΠΟΕΛ - «Μια πορεία δεμένη με την ιστορία και τους αγώνες της Κύπρου»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Σίτι έστειλε τη Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού μετά από 40 χρόνια!

Premier League

|

Category image

Ασταμάτητη Μπολόνια, πέρασε κι από την Πάρμα

Serie A

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το καθήκον της η ΑΕΛ, παλικαρίσιο τρίποντο ο Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μέγα κάζο για τη Σίτι!

Premier League

|

Category image

Άστοχος...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Mε την έννοια της λέξης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Pyro show για τα 100 του ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στην 3η θέση με «τριάρα» ο Άρης

Super League

|

Category image

Κωστή: «Εκεί βρίσκεται η δύναμή μας»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Θέλω να είμαι κύριος και να παραδεχτώ πως η προσπάθεια του αντιπάλου ήταν μεγάλη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για την TRIA EKA ΑΕΛ BC, επικράτησε της Ανόρθωσης

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «χρυσό» τρίποντο του Ολυμπιακού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ) Χαμός στο σωματείο, αποθεώθηκαν οι παλαίμαχοι του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη