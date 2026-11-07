Λοσάδα: «Θέλω να είμαι κύριος και να παραδεχτώ πως η προσπάθεια του αντιπάλου ήταν μεγάλη»

«Ήρθε η στιγμή να χάσουμε ένα παιχνίδι. Θέλω να είμαι κύριος και να παραδεχθώ ότι η προσπάθεια του αντιπάλου ήταν μεγάλη. Δεν μου άρεσε το πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό που δουλεύουμε και ξεκινήσαμε να δημιουργούμε με διάφορους τρόπους. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμία δικαιολογία, είχαμε ελλείψεις όπως και η αντίπαλη ομάδα. Έχουμε διακοπή και ελπίζω με την επανέναρξη να έχω όλους τους ποδοσφαιριστές μου. Κερδίζουμε σαν ομάδα και χάνουμε σαν ομάδα».

«Θέλω να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, δεν θέλω να σημειώσω κάτι συγκεκριμένο».

«Από τα στημένα μπορούμε να σκοράρουμε και εμείς αλλά και οι αντίπαλοι. Επιτρέψτε στην ομάδα μου, να έχει μια κακή μέρα όπως την σημερινή».