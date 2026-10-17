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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κορυφή ο ένας, ξεκόλλησε από τον πάτο η άλλη

ΓΗΠΕΔΟ

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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση μετά τους πρώτους αγώνες της 6ης αγωνιστικής.

Με δύο αγώνες άνοιξε το Σάββατο (17/10) η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Στο στάδιο «Alphamega» έπειτα από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι ο Απόλλωνας επικράτησε με 4-2 της Νέας Σαλαμίνας, έχοντας προηγηθεί από νωρίς με 2-0 και με τους ερυθρόλευκους να ισοφαρίζουν γρήγορα σε 2-2, πριν οι γηπεδούχοι βρουν άλλα δύο γκολ πανηγυρίζοντας την τρίτη τους νίκη.

Με το δεύτερο σερί τρίποντο ο Απόλλωνας ανέβηκε στην κορυφή, μάλλον προσωρινά καθώς «συγκατοικεί» με ΑΕΚ, ΑΕΛ που έχουν αγώνα λιγότερο ενώ καραδοκούν και Ομόνοια, Πάφος που επίσης υπολείπονται αγώνα, ενώ η Νέα Σαλαμίνα έμεινε στη δέκατη θέση.

Στον αγώνα που έγινε νωρίτερα στο στάδιο «Αμμόχωστος» η Krasava ENΥ πανηγύρισε επί της Καρμιώτισσας την πρώτη της νίκη με 2-1 έπειτα από ανατροπή, με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει από τον πάτο και τους μηδέν βαθμούς και να πιάσει τους Πολεμιδιώτες και την Ανόρθωση στους τρεις (βρίσκεται στη 12η θέση βάσει διαφοράς τερμάτων).

Τα αποτελέσματα

Krasava ENY - Καρμιώτισσα 2-1

(41' Μπαχάσα, 45+1' Παπαφώτης / 23' Ψύχας)

Απόλλων - Νέα Σαλαμίνα 4-2

(8' Εσκρίτσε, 22' (πεν.) Τόμας, 45+2' Μαλεκκίδης, 75' (πεν.) Όζμπολτ / 24', 30' Γκράντσιρ)

Η συνέχεια της 6ης αγωνιστικής

Κυριακή 18/10

18:00 Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΛ

19:00 Ομόνοια 29ης Μαΐου - Ανόρθωση

19:00 Άρης - ΑΕΚ

Δευτέρα 19/10

18:00 Πάφος - ΑΠΟΕΛ

19:00 Ομόνοια - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία

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